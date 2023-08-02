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Паники нет, но валим: живущая в комплексе блоггер из России убегает из Москва-Сити из-за дронов (ФОТО)

Блоггеры бегом покидают столицу террористического государства.

сегодня, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известная в РФ исполнительница и блоггер Анастасия Созонник, имеющая квартиру в одной из башен Москва-Сити в российской столице, обнародовала видеоролик, где всем сообщает, что "никакой паники нет".

Паники нет, но валим: живущая в комплексе блоггер из России убегает из Москва-Сити из-за дронов (ФОТО)

Блогер Анастасия Созонник (фото из открытых источников)

Как она утверждает, поздней ночью на их бизнес-центр летел беспилотник, и это наделало много шума вокруг, сообщает она в социальных сетях.


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"Все наши друзья в шоке (неценз. – авт) были от грохота", – написала Созонник.

Певица еще мгновенно показала приобретенный билет на самолет, именно таким быстрым способом блоггер намерена спасаться бегством из Москвы, которая является столицей государства-агрессорки.

Что интересно, хотя Анастасия уже имеет билет и "сваливает" из российской столицы, девушка одновременно добавляет два успокаивающих слова, что "никакой паники нет".

Паники нет, но валим: живущая в комплексе блоггер из России убегает из Москва-Сити из-за дронов (ФОТО) - фото 2

Наверное, ей "спустили" методичку и "нежно попросили" не разводить паники.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на атаку беспилотников по Москве. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на очередную атаку беспилотников по российской столице. Представитель Кремля заявил, что "угроза очевидна". В ночь на первое августа беспилотники атаковали элитный бизнес-центр в Москве. По словам московского мэра Сергея Собянина, дроны повредили фасад "Москва-сити" на 21 первом этаже. В этом небоскребе расположены офисы работников трех российских министерств и привилегированной части российского общества.

На очередную атаку дронов по бизнес-центру в Москве отреагировал также советник министра МВД Антон Геращенко. Украинский чиновник считает, что удары по столице России разоблачают очередную ложь Кремля, утверждавшего, что может защитить свое население.



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Источник: https://www.instagram.com/stories/nastyasozonik/3159664031206308192/
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