Папа работает патриотом: показали жизнь сына Газманова в Монако (ФОТО)

По информации российской пропагандистки Ксении Собчак, позиционирующей себя как либеральная журналистка, потомок убежденного сторонника и хозяина Кремля Путина, знаменитости из РФ Олега Газманова, находится вовсе не на территории России.

Филипп Газманов (фото из открытых источников)

Оказывается, пока его отец поет на пропагандистских мероприятиях и повсюду говорит, что будет брать в руки автомат, чтобы уничтожать мирных жителей соседней страны, его приемный сын Филипп беззаботно живет в солнечном Монако и еще хочет сделать там карьеру, потому что устроился на абсолютно не "скрепляющую" работу – он в Монако модель.

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Этот секрет Ксения Собчак обнародовала на собственной странице в Телеграмме .









Свои сообщения в социальных сетях, бывший россиянин пишет на английском языке. В то же время люди оставляют немало комментариев и вопросов, сводящихся к тому, почему представитель семьи Газманова не спешит на линию фронта, чтобы "отвечать за слова папки".

К слову, Олег Газманов уже отвечал, почему его родной сын не находится в армии. Один из пропагандистов интересовался у певца, почему его сын не идет, как доброволец, чтобы участвовать в СВО.

Газманов тут же нашел оправдание, заявил, что его 41-летний отпрыск Родион часто ездит с выступлениями в госпитале и горячие точки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще один российский певец заявил о готовности идти на войну и убивать украинцев. Российский певец, поддержавший войну Путина в Украине, заявил, что готов ехать на войну в Украину, если этого потребует от него его страна. Но сегодня, по его словам, он полезен тем, что поет и выступает для оккупантов.