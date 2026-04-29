Парад в Москве без техники впервые за почти 20 лет: в России заговорили об угрозе дронов

В России парад до 9 мая на Красной площади в Москве в этом году состоится без участия военной техники – впервые с 2007 года.

РФ меняет формат 9 мая – бронетехника не выйдет на Красную площадь

Как передают "Комментарии", об этом сообщило Министерство обороны России.

Что изменится в параде

По официальной информации, в параде будут участвовать только пешие колонны. В частности, на Красную площадь выйдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ.

В Минобороны РФ отметили, что воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов также примут участие в мероприятии.

В то же время колонна военной техники в 2026 году не будет участвовать. Это решение объяснили "текущей оперативной обстановкой".

Причины решения

Российская сторона прямо не детализирует причины, однако признает, что ограничения могут быть связаны с рисками атак беспилотников. На этом фоне отказ от техники выглядит попыткой минимизировать потенциальные потери или инциденты во время мероприятия.

Что покажут вместо техники

Во время трансляции парада планируют продемонстрировать работу военнослужащих разных родов войск, выполняющих задачи в зоне боевых действий, а также тех, кто несет боевое дежурство.

Речь идет о подразделениях ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морского флота.

Авиационная часть

Отдельно запланирована авиационная часть парада – над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных групп.

Завершить мероприятие должны штурмовики Су-25, которые, по плану организаторов, раскрасят небо в цвета русского флага.

Таким образом, парад 2026 года в Москве пройдет в значительно сокращенном формате без традиционной демонстрации военной техники.

Читайте на "Комментариях", что Россия может готовить удары по критической инфраструктуре водоснабжения в Украине.