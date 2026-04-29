logo_ukra

BTC/USD

77635

ETH/USD

2340.12

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Парад у Москві без техніки вперше за майже 20 років: у Росії заговорили про загрозу дронів
commentss НОВИНИ Всі новини

Парад у Москві без техніки вперше за майже 20 років: у Росії заговорили про загрозу дронів

У Міноборони РФ пояснили рішення «оперативною обстановкою»

29 квітня 2026, 13:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Росії парад до 9 травня на Красній площі в Москві цього року відбудеться без участі військової техніки – вперше з 2007 року.

Як передають "Коментарі", про це повідомило Міністерство оборони Росії.

Що зміниться у параді

За офіційною інформацією, у параді братимуть участь лише піші колони. Зокрема, на Красну площу вийдуть військовослужбовці вищих військових навчальних закладів усіх видів і окремих родів військ Збройних сил РФ.

У Міноборони РФ зазначили, що вихованці суворовських військових та нахімовського училищ, кадетських корпусів також візьмуть участь у заході.

Водночас колона військової техніки у 2026 році участі не братиме. Це рішення пояснили "поточною оперативною обстановкою".

Причини рішення

Російська сторона прямо не деталізує причин, однак визнає, що обмеження можуть бути пов’язані з ризиками атак безпілотників. На цьому тлі відмова від техніки виглядає як спроба мінімізувати потенційні втрати або інциденти під час заходу.

Що покажуть замість техніки

Під час трансляції параду планують продемонструвати роботу військовослужбовців різних родів військ, які виконують завдання у зоні бойових дій, а також тих, хто несе бойове чергування.

Йдеться про підрозділи ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морського флоту.

Авіаційна частина

Окремо запланована авіаційна частина параду – над Красною площею пролетять літаки російських пілотажних груп.

Завершити захід мають штурмовики Су-25, які, за задумом організаторів, розфарбують небо в кольори російського прапора.

Таким чином, парад 2026 року у Москві проходитиме у значно скороченому форматі без традиційної демонстрації військової техніки.

Читайте також в "Коментарях", що Росія може готувати удари по критичній інфраструктурі водопостачання в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини