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Парада к 1 мая не будет: в Москве рассказали, чего опасаются

В Москве отменили парад к 1 мая, потому что боятся терактов

сегодня, 14:04
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Автор:

Кравцев Сергей

В Москве решили отказаться от традиционного проведения парада на 1 мая из-за якобы "повышенного уровня террористической опасности". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Парада к 1 мая не будет: в Москве рассказали, чего опасаются

Кремль. Фото: из открытых источников

"В столице не будет шествий и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором будет участвовать профсоюзный актив, профсоюзные руководители и приглашены некоторые представители социальных партнеров", — сказал замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.


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По его словам, основные формы проведения 1 мая – это встречи в трудовых коллективах, встречи руководителей регионов с профактивом, а также заседания трехсторонних комиссий.

"Из-за того, что сейчас уровень террористической опасности выше, даже в тех регионах, которые далеки от мест (Ред. – проведения) "специальной военной операции" (Ред. — войны РФ против Украины). Так и то, что нужно в других немного формах как минимум этот Первомай проводить, с нашей точки зрения", — отметил он.

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Источник: https://tass.ru/obschestvo/17526703
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