Парада к 1 мая не будет: в Москве рассказали, чего опасаются

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Кравцев Сергей
В Москве решили отказаться от традиционного проведения парада на 1 мая из-за якобы "повышенного уровня террористической опасности". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российское пропагандистское информагентство "ТАСС".
Кремль. Фото: из открытых источников
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По его словам, основные формы проведения 1 мая – это встречи в трудовых коллективах, встречи руководителей регионов с профактивом, а также заседания трехсторонних комиссий.
Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин подписал принятый на этой неделе Госдумой закон о едином реестре военнообязанных, который позволяет провести ускоренную мобилизацию. О чём говорит такая спешка? Может ли новая полускрытая волна мобилизации ударить по самому Кремлю? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – ослаблении санкций против РФ: о чем говорит заявление США – как еще сильнее ударить по агрессору.
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