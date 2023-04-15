Почему Кремль в спешке запускает ускоренную мобилизацию – может ли это ударить по власти

Российский диктатор Владимир Путин подписал принятый на этой неделе Госдумой закон о едином реестре военнообязанных, который позволяет провести ускоренную мобилизацию. О чём говорит такая спешка? Может ли новая полускрытая волна мобилизации ударить по самому Кремлю? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Для российской власти всегда государство – первично, а потери – вторичны

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков рассуждает так:

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"Высшее военно-политическое руководство, которое находится в Кремле, похоже, уже готовится к возможной эскалации конфликта и разрастания войны из региональной (российско-украинской) в континентальную (российско-натовскую) и Третью мировую (в виде конвенциальной)".

По мнению эксперта, вряд ли усиление мобилизации ударит по Кремлю.

"В нынешней рф, как ранее в Московии, потом в Российской империи, затем в СССР, всё, связанной с войной, с призывами, никогда изначально не вызывает некого бурления, негодования. Наоборот – некий патриотический подъем. Для российской власти всегда государство (которое она олицетворяет) – первично, а потери – вторичны. Тогда как в странах НАТО, куда движется Украина, база – это человек. И именно на человеке, на внимании к нему, строится государство", – констатирует Олег Стариков.

Парадокс еще и в том, что сами среднестатистические россияне идти воевать не хотят, но друг друга сдавать будут готовы

Политический эксперт Александр Антонюк подчеркивает, что этот кремлевский шаг прогнозировался еще с прошлого года.

"Все основные кадры в элитных и профессиональных войсках российская армия потеряла в конце весны и середине лета 2022-го. Была волна вовлечения зэков в ЧВК типа "Вагнер". Но учитывая, что "тюремное радио" также работает, желающих идти гарантированно на убой становится всё меньше даже среди такого контингента. Кроме того, следует учесть, что частным преступным группировкам создает конкуренцию Минобороны рф", – отмечает эксперт.

Комментируя закручивание "мобилизационных гаек", он делает вывод, что кремлевское руководство планирует вести войну долго, на истощение, пока будет иметь хоть какой-нибудь ресурс. Цена Кремль не волнует совершенно.

"Возможны ли массовые акции протестов на болотах? По моему мнению – нет. Ударит ли это решение по Кремлю? Также нет в этом вопросе какой-то оптимистической точки зрения, поскольку имею хоть маленькое, но представление организации власти там. Как и ранее, считаю, что, учитывая давнее слияние спецслужб и криминала, которое является основой формирования власти на болотах, силовой полицейский и НКВД-истский блок, будет содержаться Кремлем до последнего. Учитывая это, а также рабское воспитание в смеси с русским шовинизмом этих самых народных масс, поддерживающих войну (хоть не желающих при этом идти воевать), в рф невозможны демократические процессы смены власти и народные протесты. Парадокс еще и в том, – подчеркивает Александр Антонюк, – что сами среднестатистические россияне идти воевать не хотят, но друг друга сдавать будут готовы".

Хотя и демократические процессы в России не возможны, но возможен дворцовый переворот в Кремле, предполагает эксперт. По его словам, тенденция к этому уже начинает прослеживаться.

"Но не стоит заблуждаться, будто такой переворот изменит политику Кремля, – предостерегает Александр Антонюк. – Переворот во власти – это политическая многоходовка самого Кремля как олицетворения российской власти. И не зависимо от того, кто там будет руководить, это не меняет их мировоззрение и глобальную политику, в том числе, имперские и шововистические взгляды".

Переворот во власти рф, поясняет эксперт, будет означать лишь фактическое признание невозможности выиграть войну с нами на этом этапе. Но вовсе не то, что рф, пытаясь таким образом сохраниться как государство, не будет готовиться к новым наступлениям.

"Оценивая процессы в россии, следует также учитывать фактор Китайской Народной Республики (КНР), а также завершающий этап формирования антидемократической коалиции (она же ось зла): Пекин — Москва — Тегеран — Пхеньян – Минск. А это уже – глобальный вызов для всего демократического мира, в который входит Украина", – заключает Александр Антонюк.

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