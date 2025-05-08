Партизаны провели успешную операцию в Подмосковье: какие потери у врага

Представитель украинского подполья устроил успешную диверсию в Московской области, в результате которой была нарушена связь на нескольких военных объектах ВС РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Диверсия партизан в Подмосковье. Фото: АТЕШ

Отмечается, что операция была проведена в н.п. Могильцы – там агент движения уничтожил оборудование трансформаторной подстанции. Она обеспечивала электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона.

По словам подпольщиков, из-за вывода из строя данной подстанции "возникли перебои связи сразу на ряде важных военных объектов". Среди них называют: 629 зенитный ракетный полк (в/ч 51857), 21-ю отдельную бригаду оперативного назначения (в/ч 3641), военный городок, где размещаются 3/2 51084", возникли проблемы также в 483-м военном следственном отделе СК РФ, а еще – в распределительном складе компании "СберЛогистика", которая выполняет контракты для Минобороны РФ.

"Нарушение связи и энергоснабжения внесло хаос в управление подразделениями, сорвало планирование и координацию между военными объектами", — обратили внимание в "АТЕШ".

Партизаны не разглашают информацию, когда именно была проведена данная диверсия. Также представители движения обнародовали в сети кадры результатов операции.

Читайте также на портале "Комментарии" - украинские партизаны нарушили железнодорожную логистику российских оккупантов во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения АТЕШ.

Агенты успешно провели операцию во временно оккупированном Мелитополе – уничтожили релейный шкаф, что нанесло серьезный удар по системе управления железнодорожным сообщением оккупантов. Этот точечный удар существенно нарушил логистику противника, что уже сказывается на его боеспособности.

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