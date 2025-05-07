Взрывы не только в Москве: какой важный для оборонки завод атаковали дроны в РФ

Неопознанные беспилотники ударили по важным российским объектам в Саранске. В результате атаки БПЛА в городе зафиксированы сильные пожары. Как сообщил глава Мордовии Артем Здунов, в Саранске объявляли беспилотную опасность. Работала система оповещения. Чиновник призвал соблюдать меры безопасности

Взрыв в Саранске. Фото из открытых источников

Местные жители навали делиться информацией в соцсетях, что в начале шестого утра по местному времени их разбудила сирена о воздушной тревоге, также прогремело несколько мощных взрывов в одном из промышленных районов. После этого неподалеку местного завода в районе Химмаш начался пожар, делятся местные жители в пабликах.

Телеграмм-канал "Астра" также пишет о мощном пожаре в районе Химмаша. Канал "Оперативный ВСУ" сообщает, что беспилотники поразили завод по производству оптоволокна.

"В российском Саранске на заводе по производству оптоволокна парад начался раньше запланированного", — говорится в сообщении.

Украина пока что официально никак не отреагировала на произошедшее.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские власти заявили, что их средства ПВО в ночь на 7 мая якобы сбили 7 беспилотников, которые летели на Москву, из-за угрозы дронов закрывали аэропорт "Шереметьево". Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – говорится в сообщении Сергея Собянина.

Также издание "Комментарии" сообщало – тренировка перед парадом прошла успешно: где этой ночью РФ содрогалась от взрывов.



