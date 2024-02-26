Партнер России бунтует: в Кремле требуют объяснений

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия потребует объяснений от Армении из-за заявлений премьер-министра Никола Пашиняна. Глава правительства Армении заявил, что Ереван приостанавливает членство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, Пашинян в последние месяцы несколько раз подчеркивал, что Армения больше не может полагаться на защиту Москвы.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

В эфире телеканала "Звезда", принадлежащего Минобороны РФ, спикер Кремля Дмитрий Медведев заявил, что хочет получить от Армении детали о решении остановить членство в ОДКБ.

"Армянская сторона не предпринимала никаких официальных действий по этому поводу", — сказал спикер Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что Кремль ожидает получить ответ от Армении, где будет объяснено противоречивое заявление премьер-министра Никола Пашиняна.

"Мы намерены связаться с нашими коллегами и прояснить содержание этих заявлений", – добавил Песков.

Секретариат ОДКБ также отреагировал на заявление Пашиняна и сообщил, что пока никаких заявлений по поводу прекращения членства Армении в организации не поступало.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ "не выполнила своих обязательств по безопасности перед Арменией", поэтому Ереван "фактически заморозил" свое участие в организации. Политик обвинил Москву в невмешательстве в эскалацию с Азербайджаном, который не входит в ОДКБ.

Пашинян также заявлял, что Армения не является союзником России в войне в Украине. Однако ВВП страны в 2022 году вырос на 14,2%, вероятно, из-за экономического сотрудничества с Россией. В министерстве финансов Армении признали партнерство с Россией и указали, что 2023 году экспорт товаров в РФ вырос на 85%, из которых 80% составляет реэкспорт.