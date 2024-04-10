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Пассия Путина просит вернуть его популярный сетевой ресторан

Мизулина просит диктатора вернуть Макдональдс, чтобы "достучаться до молодежи".

10 апреля 2024, 23:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Вероятна новая пассия диктатора Путина Екатерина Мизулина, выражающая восторг от кровавого вторжения террористической России в Украину, просит своего диктатора вернуть в Россию сетевые рестораны – Макдональдс.

Пассия Путина просит вернуть его популярный сетевой ресторан

Екатерина Мизулина (фото из открытых источников)

По информации пропагандистского телеграмм-канала " Кремлевская табакерка ", Мизулина обратилась к Путину во время личного общения в конце прошлой недели.

"Для моих соцсетей и вообще для эффективности моей работы, для влияния на молодежь было бы полезно делать видео и селфи из этого ресторана. Не из "Вкусно – и точка" же мне их делать", – рассказала она Путину.

Сообщают, что просьба будто удивила российского президента, но "он поручит экономистам и дипломатам поработать над этим вопросом".

Источники в Кремле говорят, что возвращением McDonald's в санкционную РФ может заняться Лавров или один из его заместителей.

Если же миссия не увенчается успехом, Путин обещал Мизулиному построить аналог McDonald's в своей резиденции в Ново-Огарево. К тому же таков, что "вряд ли кто-то отличит его от оригинала".

"Путин сразу предложил Мизулиний открыть такой эксклюзивный ресторан, но она против. Утверждает, что "хочет подлинности, и чтобы все было правильно", — информируют пропагандисты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали новые подробности о пассии Путина . Возможно, россиянка Екатерина Мизулина – теперь новая любовница хозяина Кремля Владимира Путина, как сообщает The Mirror. Как выяснили, она дочь сенаторки из РФ Елены Мизулиной.

Екатерине Мизулиной — 39 лет, она является главой Российской Лиги безопасного интернета, а ее мать – убежденная путинистка, являющаяся пропагандистом антиукраинских методик кремлевского режима. Отец Екатерины Михаил Мизулин — известный как профессор-философ, он является одним из ведущих ученых российской столицы.



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