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Лиля Воробьева
Вероятна новая пассия диктатора Путина Екатерина Мизулина, выражающая восторг от кровавого вторжения террористической России в Украину, просит своего диктатора вернуть в Россию сетевые рестораны – Макдональдс.
Екатерина Мизулина (фото из открытых источников)
По информации пропагандистского телеграмм-канала " Кремлевская табакерка ", Мизулина обратилась к Путину во время личного общения в конце прошлой недели.
"Для моих соцсетей и вообще для эффективности моей работы, для влияния на молодежь было бы полезно делать видео и селфи из этого ресторана. Не из "Вкусно – и точка" же мне их делать", – рассказала она Путину.
Сообщают, что просьба будто удивила российского президента, но "он поручит экономистам и дипломатам поработать над этим вопросом".
Источники в Кремле говорят, что возвращением McDonald's в санкционную РФ может заняться Лавров или один из его заместителей.
Если же миссия не увенчается успехом, Путин обещал Мизулиному построить аналог McDonald's в своей резиденции в Ново-Огарево. К тому же таков, что "вряд ли кто-то отличит его от оригинала".
"Путин сразу предложил Мизулиний открыть такой эксклюзивный ресторан, но она против. Утверждает, что "хочет подлинности, и чтобы все было правильно", — информируют пропагандисты.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали новые подробности о пассии Путина . Возможно, россиянка Екатерина Мизулина – теперь новая любовница хозяина Кремля Владимира Путина, как сообщает The Mirror. Как выяснили, она дочь сенаторки из РФ Елены Мизулиной.
Екатерине Мизулиной — 39 лет, она является главой Российской Лиги безопасного интернета, а ее мать – убежденная путинистка, являющаяся пропагандистом антиукраинских методик кремлевского режима. Отец Екатерины Михаил Мизулин — известный как профессор-философ, он является одним из ведущих ученых российской столицы.
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