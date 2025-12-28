Рубрики
Slava Kot
Глава Кремля Владимир Путин, на публике демонстрирующий христианские ценности, на самом деле находится под сильным влиянием оккультизма и шаманов. Об этом заявил американский пастор-евангелист Марк Бернс, известный как "топпастор Дональда Трампа".
У Владимира Путина есть собственный шаман. Фото из открытых источников
Марк Бернс в эфире "Эспрессо" отметил, что Путин говорит как христианин, но рядом с ним постоянно находится шаман, влияющий на его решение.
По словам Бернса, ему это напоминает бывшего русского царя и Распутина, который был очень близок к имперской семье. По его словам, у Путина есть собственный "Распутин".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что связь Путина с шаманами уже ранее поднималась в СМИ. В сентябре 2024 года издание Der Spiegel сообщило, что Путин консультировался по поводу войны с шаманами в Монголии и Туве, хотя официального подтверждения этому нет. Считается, что шаманы ему обещали "успешную войну".
