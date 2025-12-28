Глава Кремля Владимир Путин, на публике демонстрирующий христианские ценности, на самом деле находится под сильным влиянием оккультизма и шаманов. Об этом заявил американский пастор-евангелист Марк Бернс, известный как "топпастор Дональда Трампа".

У Владимира Путина есть собственный шаман. Фото из открытых источников

Марк Бернс в эфире "Эспрессо" отметил, что Путин говорит как христианин, но рядом с ним постоянно находится шаман, влияющий на его решение.

"Многие из нас считают, опираясь на имеющиеся у нас доказательства, что Владимир Путин поклоняется оккультизму и что он не христианин… на самом деле находится под сильным влиянием шамана. Он в значительной степени руководствуется колдовством, и рядом с ним есть шаман, связанный с колдовскими практиками, — сказал пастор.

По словам Бернса, ему это напоминает бывшего русского царя и Распутина, который был очень близок к имперской семье. По его словам, у Путина есть собственный "Распутин".

"Мы не считаем, что Господу Иисусу такое было бы угодным. Мы должны еще больше молиться против этой демонической деятельности. Мы должны призвать имя Иисуса против этой демонической силы. И все православные христиане в Европе и в Украине должны и дальше призывать имя Бога", — добавил Бернс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что связь Путина с шаманами уже ранее поднималась в СМИ. В сентябре 2024 года издание Der Spiegel сообщило, что Путин консультировался по поводу войны с шаманами в Монголии и Туве, хотя официального подтверждения этому нет. Считается, что шаманы ему обещали "успешную войну".

