Пастор Трампа розкрив, кому насправді поклоняється Путін
commentss НОВИНИ Всі новини

Пастор Трампа розкрив, кому насправді поклоняється Путін

Марк Бернс заявив, що Путін перебуває під впливом шамана та окультизму, і закликав християн молитися проти нього.

28 грудня 2025, 12:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Очільник Кремля Володимир Путін, який на публіці демонструє християнські цінності, насправді перебуває під сильним впливом окультизму та шаманів. Про це заявив американський пастор-євангеліст Марк Бернс, відомий як "топпастор Дональда Трампа".

Пастор Трампа розкрив, кому насправді поклоняється Путін

Володимир Путін має власного шамана. Фото з відкритих джерел

Марк Бернс в ефірі "Еспресо" зауважив, що Путін говорить як християнин, але поруч із ним постійно перебуває шаман, який впливає на його рішення. 

"Багато хто з нас вважає, спираючись на наявні у нас докази, що Володимир Путін поклоняється окультизму і що він не християнин… насправді перебуває під сильним впливом шамана. Він значною мірою керується чаклунством, і поруч із ним є шаман, пов’язаний з чаклунськими практиками, який дуже-дуже близький до нього", — сказав пастор.

За словами Бернса, йому це нагадує колишнього російського царя і Распутіна, який був дуже близький до імперської родини. За його словами, у Путіна є власний "Распутін". 

"Ми не вважаємо, що Господу Ісусу таке було б угодним. Ми маємо ще більше молитися проти цієї демонічної діяльності. Ми повинні закликати ім’я Ісуса проти цієї демонічної сили. І всі православні християни в Європі та в Україні мають і надалі закликати ім’я Бога", — додав Бернс.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що зв’язок Путіна з шаманами вже раніше піднімався у ЗМІ. У вересні 2024 року видання Der Spiegel повідомило, що Путін консультувався щодо війни з шаманами в Монголії та Туві, хоча офіційного підтвердження цьому немає. Вважається, що шамани йому обіцяли "успішну війну".

Також "Коментарі" писали, що у США викрили велику брехню Путіна про масштабний наступ.



Джерело: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-putin-poklonyaetsya-okultizmu-vin-ne-khristiyanin-pastor-berns
