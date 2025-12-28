Пастор Трампа розкрив, кому насправді поклоняється Путін

Очільник Кремля Володимир Путін, який на публіці демонструє християнські цінності, насправді перебуває під сильним впливом окультизму та шаманів. Про це заявив американський пастор-євангеліст Марк Бернс, відомий як "топпастор Дональда Трампа".

Володимир Путін має власного шамана. Фото з відкритих джерел

Марк Бернс в ефірі "Еспресо" зауважив, що Путін говорить як християнин, але поруч із ним постійно перебуває шаман, який впливає на його рішення.

"Багато хто з нас вважає, спираючись на наявні у нас докази, що Володимир Путін поклоняється окультизму і що він не християнин… насправді перебуває під сильним впливом шамана. Він значною мірою керується чаклунством, і поруч із ним є шаман, пов’язаний з чаклунськими практиками, який дуже-дуже близький до нього", — сказав пастор.

За словами Бернса, йому це нагадує колишнього російського царя і Распутіна, який був дуже близький до імперської родини. За його словами, у Путіна є власний "Распутін".

"Ми не вважаємо, що Господу Ісусу таке було б угодним. Ми маємо ще більше молитися проти цієї демонічної діяльності. Ми повинні закликати ім’я Ісуса проти цієї демонічної сили. І всі православні християни в Європі та в Україні мають і надалі закликати ім’я Бога", — додав Бернс.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що зв’язок Путіна з шаманами вже раніше піднімався у ЗМІ. У вересні 2024 року видання Der Spiegel повідомило, що Путін консультувався щодо війни з шаманами в Монголії та Туві, хоча офіційного підтвердження цьому немає. Вважається, що шамани йому обіцяли "успішну війну".

