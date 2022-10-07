Патриарх Кирилл призвал молиться за здоровье Путина: какая причина

Русский патриарх Кирилл призвал россиян и духовенство два дня "молиться за здоровье" президента России Владимира Путина. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает сайт РПЦ.

Патриарх Кирилл. Фото: из открытых источников

Призыв Кирилла прозвучал в связи с юбилеем российского диктатора Путина. Сегодня президенту РФ исполнится 70 лет. В часть этого праздника за здоровье кровавого диктатора якобы надо молиться минимум два дня, чтобы Всевышний послал российскому лидеру долгие годы жизни. У Кирилла даже решили утвердить тексты для двух разных молитв, которые также появились в открытом доступе.

"Патриарх Кирилл считал необходимым всем верующим "вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здоровье главы государства российского". Молиться о здоровье президента священники будут в день его рождения, 7 октября, и на следующий день, когда празднуют Сергия Радонежского", — говорится в сообщении.

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