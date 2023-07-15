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Патриарх Кирилл заступился за митрополита Павла: что заявил

Патриарх Кирилл призвал международные организации содействовать освобождению скандального митрополита из-под стражи

сегодня, 15:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Новость об аресте экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла (Паши Мерседеса) ожидаемо подорвала информационное пространство страны-агрессора. Как сообщает пропагандистское информагенство "РИА Новости", одиозный патриарх Кирилл обратился с посланием к представителям церквей, генсекам ООН, ОБСЕ и Совета Европы в связи с арестом митрополита УПЦ МП.

Патриарх Кирилл заступился за митрополита Павла: что заявил

Патриарх Кирилл. Фото: из открытых источников

В своем обращении российский патриарх, который благословляет оккупационные войска на убийства украинцев, призвал принять меры для защиты митрополита УПЦ МП. Кирилл заявил, что, если Павел Лебедь будет находиться за решеткой, это может привести к его смерти.


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Читайте также на портале "Комментарии" — больше года продолжается полномасштабная война в Украине, больше года продолжают гибнуть, как гражданские, так и военные Украины, но это до сих пор так и не стало веским основанием для скандального митрополита УПЦ Московского патриархата Павла Лебедя ("Паша Мерседес") публично назвать РФ – страной-агрессором. В суде, где священнослужителю УПЦ МП выдвинули новые обвинения, он отличился странным заявлением – что не признает агрессию России против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – нужно ли запретить в Украине деятельность УПЦ МП – результаты опроса.

Ранее "Комментарии" писали — зачем понадобился домашний арест митрополита Павла, которому еще в апреле вручили подозрение в разжигании межконфессиональной вражды и отрицании действий страны-агрессора. Суд отправил его под домашний арест. Эксперты рассказали, как нужно поступить с УПЦ Московского патриархата.




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Источник: https://t.me/rian_ru/208928
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