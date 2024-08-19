Патрушев устроил истерику по поводу действий Запада в Арктике и разразился угрозами

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Ткачик Олеся
Россия планирует повышать боеготовность Северного флота на фоне наращивания военного присутствия США и их союзников в Арктике. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев во время выступления в Мурманске на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов в этом регионе.
Николай Патрушев
Помощник кремлевского диктатора рассказал, что западные страны фактически заблокировали председательство России в Арктическом совете, который содействует сотрудничеству, координации и взаимодействию между арктическими государствами, коренными народами Арктики и другими ее жителями по общим вопросам.
По его словам, российская сторона не может не реагировать на такие "агрессивные действия", поэтому расширение возможностей ВС РФ, включая повышение боеготовности Северного флота, является одним из приоритетов обеспечения национальных интересов в этом районе Земли, который примыкает к Северному полюсу.
При этом ранее помощник диктатора заявил, что Запад с помощью Швеции и Финляндии активно стремится ограничить доступ РФ к Балтийскому морю, превращая его во "внутреннее море" НАТО.
Напомним, до 14 мая Патрушев возглавлял Совбез России, но Путин решил его уволить и назначил на должность своего помощника.По информации Дмитрия Пескова, теперь он будет курировать вопросы кораблестроения. Кроме того, пост помощника Путина получил Алексей Дюмин, который ранее занимал должность губернатора Тульской области, а также бывший министр образования РФ Андрей Фурсенко и экс-глава минкультуры Владимир Мединский. Как сообщил Песков, Дюмин будет курировать в администрации президента вопросы ОПК, спорта и заниматься госсоветом.
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