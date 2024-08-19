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Патрушев устроил истерику по поводу действий Запада в Арктике и разразился угрозами

Патрушев заявил, что страны Запада активно наращивают военное присутствие в Арктике

сегодня, 17:41
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Ткачик Олеся

Россия планирует повышать боеготовность Северного флота на фоне наращивания военного присутствия США и их союзников в Арктике. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев во время выступления в Мурманске на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов в этом регионе.

Патрушев устроил истерику по поводу действий Запада в Арктике и разразился угрозами

Николай Патрушев

Помощник кремлевского диктатора рассказал, что западные страны фактически заблокировали председательство России в Арктическом совете, который содействует сотрудничеству, координации и взаимодействию между арктическими государствами, коренными народами Арктики и другими ее жителями по общим вопросам.

"Активно наращивают военное присутствие в Арктике, усиливают кампанию по дискредитации действий России в Арктическом регионе", — сказал Патрушев, отметив, что ситуацию усугубило вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

По его словам, российская сторона не может не реагировать на такие "агрессивные действия", поэтому расширение возможностей ВС РФ, включая повышение боеготовности Северного флота, является одним из приоритетов обеспечения национальных интересов в этом районе Земли, который примыкает к Северному полюсу.

При этом ранее помощник диктатора заявил, что Запад с помощью Швеции и Финляндии активно стремится ограничить доступ РФ к Балтийскому морю, превращая его во "внутреннее море" НАТО.

Напомним, до 14 мая Патрушев возглавлял Совбез России, но Путин решил его уволить и назначил на должность своего помощника.По информации Дмитрия Пескова, теперь он будет курировать вопросы кораблестроения. Кроме того, пост помощника Путина получил Алексей Дюмин, который ранее занимал должность губернатора Тульской области, а также бывший министр образования РФ Андрей Фурсенко и экс-глава минкультуры Владимир Мединский. Как сообщил Песков, Дюмин будет курировать в администрации президента вопросы ОПК, спорта и заниматься госсоветом.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/08/19/23724595.shtml?updated
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