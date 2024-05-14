Патрушеву нашли унизительную должность: кем будет работать бывший могущественный глава Совбеза

Николай Патрушев, который ранее возглавлял Совбез России, получил новую должность. Его назначили помощников кремлевского диктатора Владимира Путина. Впрочем, пока окончательно понять, перечень задач, которыми он будет заниматься, сложно.

Николай Патрушев

Впрочем, как сообщил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Патрушев теперь "будет заниматься вопросами кораблестроения".

"Это будет одной из основных сфер его кураторства. Будут и другие, возможно", – отметил спикер кремлевского диктатора.

Кроме того, пост помощника Путина получил Алексей Дюмин, который ранее занимал должность губернатора Тульской области, а также бывший министр образования РФ Андрей Фурсенко и экс-глава минкультуры Владимир Мединский. Как сообщил Песков, Дюмин будет курировать в администрации президента вопросы ОПК, спорта и заниматься госсоветом.

Также известно, что пост главы администрации кремлевского диктатора Путина вновь занял Антон Вайно, а Максим Орешкин, ранее бывший помощником Путина, стал заместителем руководителя администрации президента.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатора Владимир Путин провел ряд кадровых перестановок. Например, уволил министра обороны Сергея Шойгу и отправил его работать главой Совбеза. Как отметил Песков, нельзя говорить о том, что Шойгу понизили в должности, так как пост главы Совбеза предусматривает решение широкого круга вопросов и дает доступ до президента Путина.

При этом, есть мнение, что Шойгу уволили ради того, чтобы отправить в отставку Николая Патрушева, который лоббировал своего сына в приемники Путину. Кремлевский диктатор решил ослабить Патрушева и убрал его с должности главы Совбеза. Также есть мнение, что таким образом он ему еще и отомстил за "путч Пригожина", когда он шел на Москву.



