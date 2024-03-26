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Патуршев обвинил Украину в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле»

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в комментарии изданию Shot обвинил Киев в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле»

сегодня, 13:02
Автор:
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Ткачик Олеся
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Секретарь Совбеза страны-агрессора Николай Патрушев заявил, что именно киевские власти причастны к теракту, который произошел в "Крокус Сити Холле".

Патуршев обвинил Украину в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле»

Николай Патрушев

 "Конечно, Украина",
 - ответил секретарь Совбеза РФ на вопрос издания Shot о том, кто именно причастен к теракту в Москве.

В то же время известно, что председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за введение смертной казни в России.

"Сегодня мы должны сказать отчетливо: мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь"
, — сообщил Леонид Слуцкий.

Он также обвинили Украину в причастности к теракту в России. По его словам, якобы с каждым резонансным событием в России "украинский след" становится сильнее виден. При этом он подчеркнул, что террористы, устроивших теракт в "Крокус Сити Холле", якобы намеревались бежать в сторону Украины.

При этом в Украине считают, что после таких заявлений властям все же нужно начать открытый диалог с обществом и рассказать, каким угрозам оно еще может подвергнуться со стороны страны-агрессора. Также есть мнение, что РФ специально устроила масштабный теракт, чтобы активизировать и оправдать террористические атаки по Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что, по словам кремлевского диктатора Владимира Путина, РФ известны исполнители теракта в Москве и это – радикальные исламисты. Но, добавил глава Кремля, России интересно, кто именно заказчик этого преступления. Он заявил, что теракт в "Крокусе" может быть звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с Россией руками "неонацистского киевского режима".




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Источник: https://t.me/shot_shot
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