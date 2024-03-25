Теракт в Крокусе: Путин выступил с новыми обвинениями

Глава Кремля снова пытается повесить вину за теракт в Crocus City Hall на Украину. Но при этом Путин признает, что у них нет доказательств ее причастности.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Но видим также, что США пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует кто заказчик", — заявил Путин.

По его мнению, нужно разобраться, почему радикальные исламисты решили совершить теракт в РФ, которая "выступает за справедливое разрешение ближневосточного конфликта" и почему они "идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан".

"Это преступление может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима... Почему террористы пытались уйти именно в Украину. Кто их там ждал? Ясно, что поддерживающим киевский режим , не хочется быть спонсорами терроризма. Но вопросов очень много", — сказал Путин.

Также Путин вновь заявил, что якобы контрнаступление Украины было безуспешным, а Киев "выполняет команды из Вашингтона", а в самой Украине начали создавать "нечто вроде Гитлерьюгенда".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что почему Путин пытается повесить вину за теракт в Подмосковье на Украину. Медиаэксперт, член Совета по свободе слова при президенте Владимире Зеленском, экс-заместитель министра информполитики (с 2015 по 2016 гг.), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова считает, что сделать Украину виновной в атаке на "Крокус Сити" Холл" будет тяжело.