Педиатр говорила о войне во время приема пациентки: она получила 5 лет колонии

Тушинский суд Москвы приговорил педиатра Надежду Буянову к 5,5 годам колонии, признав ее виновной в распространении "фейков" о российской армии. Кроме того, россияне запретили ей заниматься врачебной деятельностью и публиковать материалы в Интернете в течение двух лет.

Надежда Буянова. Фото из открытых источников

Дело против Надежды Буяновой было инициировано после видео, опубликованного прокремлевским телеграмм-каналом Mash. На видео бывшая жена военного Анастасия Акиньшина рассказала, что во время приема в детской поликлинике №140 Буянова якобы сделала ряд критических замечаний об армии РФ, назвав ее бывшего мужа "законной целью для Украины", а также указывала, что "вообще Россия виновата сама" в войне.

Несмотря на отсутствие других доказательств, это видео стало причиной быстрого рассмотрения дела. После резонанса, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин требовал возбуждения уголовного дела против врача.

1 февраля Буянову уволили из поликлиники, а на следующий день следователи провели обыск в ее квартире, нанеся значительный материальный ущерб. Кроме того, было начато расследование законности получения Буяновой российского гражданства, поскольку она переехала в Москву из Львова в 1996 году. У нее также изъяли паспорт.

Сторона обвинения просила 6 лет заключения для врача, однако суд приговорил ее к 5 годам колонии. Адвокаты планируют подать апелляцию, называя приговор излишне жестоким.

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