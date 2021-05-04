Переброску Россией сил в Азовское море, в том числе с Каспия, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает большой угрозой.

Переброска сил РФ в Азовское море: чего ожидать Украине - фото из открытых источников

Можно ли было предвидеть такие шаги РФ и предотвратить их? Как Украина должна этому сейчас противостоять? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам.

"Н ичего хорошего Украине от России ожидать не приходится, кроме вероятных новых актов агрессии"

Директор Украинского института морского права и безопасности, юрист-международник Богдан Устименко уверяет: то, что РФ разместит дополнительный военный флот в Черном и Азовском морях, можно было предвидеть.

"Россияне постоянно проводят масштабные военные учения возле границ Украины. Они разместили множество военной техники, ракет в оккупированном Крыму. Существенно обновили состав Черноморского флота. Всё это указывает на то, что ничего хорошего Украине от России ожидать не приходится, кроме вероятных новых актов агрессии. РФ активно готовится к этому — это очевидно, — подчеркивает Богдан Устименко. — Почему война называется гибридной? Потому что помимо чисто военных мероприятий, россияне используют другие, включая юридические. Например, перекрытие Керченского пролива и больших площадей территориального моря Украины с помощью международной службы связи НАВТЕКС. Россия назвала это море своим, соответственно контролирует эти пространства и с военной точки зрения".

Эксперт уверен, что на гибридную угрозу должен быть и гибридный ответ.

Во-первых, нам нужно наращивать потенциал вооруженных сил. В частности, ВМС Украины. Сейчас дисбаланс между военными потенциалами Украины и РФ очень большой. Нам нужны даже не годы, а десятки лет, чтобы иметь возможность дать симметричный военный ответ россиянам. Поэтому, как правильно и записано в Стратегии военной безопасности Украины, мы должны искать инновационные пути, ассиметричные пути для возможного ответа на агрессию РФ, уверен Богдан Устименко.

"Кроме сугубо военного ответа, мы должны дать и юридический, — считает он. — Украинский институт морского права и безопасности, в руководстве которого я состою, разработал целый комплекс мероприятий. Мы неоднократно призывали и призываем украинскую власть к тому, чтобы начинать его реализовывать. Среди основных шагов: принять закон Украины о признании никчемным договора о совместном использовании с РФ Азовского моря и Керченского пролива. Он был заключен в 2003 году, после того, как Путин прошантажировал Кучму так называемым "Тузлинским инцидентом", когда россияне пытались подмять под себя украинский остров Тузла".

В результате конфликта "родился" договор, который абсолютно не отвечает требованиям международного права, напоминает эксперт. В частности, международного морского права.

"Второй шаг — начать процесс делимитации морских границ в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе под эгидой ООН на основании международного морского права.

Третий шаг — принять закон о территориальном море с определением координат срединной линии. Фактически установить ширину территориального моря, в частности, в Азово-Керченской акватории.

Шаг четвертый — запретить судоходство в оккупированных территориальных водах вокруг Крыма. Украина имеет право это сделать на основании конвенции ООН по морскому праву.

И, наконец, пятый шаг. Мы с начала независимости живем без этого документа. Следует разработать и утвердить указом президента Украины Стратегию морской безопасности страны. Без этого наши действия сейчас, к большому сожалению, порой носят признаки хаотичности", — резюмирует Богдан Устименко.

"Украина должна была поднимать вопрос о незаконном блокировании Азовского моря Россией в ООН"

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук считает, что переброска Россией дополнительных сил в Азовское море, в том числе с Каспия, является прямой угрозой для Украины.

"Москва стремится не только заблокировать прохождение украинских кораблей через украинскую часть Азовского моря, но и создать условия, при которых работа портов в Украине станет невозможной, — поясняет он. — Очень похоже на то, что в Москве решили экономически уничтожить Украинское государство. В РФ готовятся к тому, чтобы шаг за шагом заблокировать работу Одесского, Херсонского, Николаевского, Бердянского и Мариупольского портов. Поскольку блокада украинских портов без блокады украинских территориальных вод невозможна, кремлевцы готовятся развернуть эту блокаду".

По словам эксперта, для Путина очень важно, чтобы Украина не имела возможности экспортировать металл и зерно через порты Азовского моря. Учитывая, что в случае достройки "Северного потока-2" Россия готовится к прекращению транзита своего газа в Европу через Украину, всё это может больно ударить по украинской экономике", — подчеркивает Виктор Каспрук.

Он уверен, что в связи с такой критической ситуацией Украина должна была поднимать вопрос о незаконном блокировании Азовского моря Россией в ООН и одновременно обратиться к США, Великобритании, Канаде и другим нашим западным союзникам с просьбой поддержать украинские требования — ввести новые санкции против Российской Федерации за ее противоправные действия на Азовском море.

Ранее портал "Комментарии" писал, что политик назвал главную задачу Украины, чтобы приструнить Россию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!