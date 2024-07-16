Переговоры, как капитуляция Украины: в США рассказали о плане Путина

Жесткие и безкомпромиссные условия Кремля для ведения мирных переговоров равнозначны капитуляции Украины и свидетельствуют о незаинтересованности диктатора Владимира Путина в честных переговорах на любых условиях, кроме российских. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, недавний соцопрос показывает, что украинцы массово отвергают требования России о полной капитуляции Украины, что делает условия Кремля для завершения войны абсолютно необоснованными и непопулярными. Аналитики ведомства сослались на обнародованные 15 июля результаты социологического опроса издания "Зеркало недели" по заказу Центра Разумкова.

В Институте напомнили о недавних заявлениях Путина как предпосылки для начала "мирных" переговоров" — признать территориальные претензии России на четыре указанные восточные и южные области Украины, провести "демилитаризацию" и пообещать не вступать в НАТО.

В ISW констатируют, что такие жесткие условия Кремля равнозначны капитуляции Украины и свидетельствуют о незаинтересованности диктатора в честных переговорах на любых условиях, кроме российских.

Об этом же, по мнению аналитиков, свидетельствует и заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, который обвинил НАТО в неуважении к "главной обеспокоенности России" и отметил, что поведение альянса свидетельствует об отсутствии оснований для мирных переговоров. Такой была реакция на заявление Альянса о перспективах членства Украины.

В Институте изучения войны убеждены, что выдвижение Путиным идеи полной капитуляции Украины, как разумной предпосылки для мирных переговоров, также является частью попытки подорвать усилия страны, направленные на получение международной поддержки собственных легитимных переговорных позиций. Эти позиции основываются на международном праве и подкреплены им, путем изменения международного восприятия логических условий переговоров в пользу России.

"Постоянные попытки России утверждать, что Украина отказывается от "разумных" требований, имеют целью выставить Украину неразумной стороной, несмотря на то, что законные границы Украины признаны международным правом с 1991 года", — отмечают в ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — готовы ли украинцы к переговорам с РФ: результаты опроса по областям.



