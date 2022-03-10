Переговоры между Украиной и Россией в Беларуси безальтернативны, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с украинским министром Дмитрием Кулебой в турецкой Анталье заявил о том, что переговоры в Беларуси не имеют альтернативы. Этот формат остается главным. Об этом сообщил на брифинге Лавров.

Сергей Лавров - фото из открытых источников





"Мы сразу же обозначили, что эти контакты должны иметь добавленную стоимость, и что мы исходим из того, что они не будут использоваться для того. чтобы подменить или обесценить реальный главный переговорный трек, который развивается на белорусской территории на уровне двух делегаций. Сегодняшняя беседа подтвердила, что этот трек является безальтернативным", — отметил он.





Ранее Лавров заявил, что Россия якобы не нападала на Украину и не планирует вторгаться в другие страны.







Напомним, Российская Федерация намерена прекратить свое членство в Совете Европы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление распространил МИД РФ. В Москве продолжают идти ва-банк, заявляя, что хотят приостановить свое членство в Совете Европы. Вся причина, как говорят в российском внешнеполитическом ведомстве, в том, что страны ЕС и НАТО используют свое большинство в своих корыстных целях, "продолжают линию разрушения Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе". В МИД России заявляют, что Совет Европы превратился в личную площадку НАТО и поэтому Москва не может больше продолжать оставаться в составе Совета Европы, чтобы не подыгрывать натовцам и европейским государствам, которые теперь оказались зависимыми от Альянса. У Лаврова отметили, что Европа и США могут наслаждаться общением друг с другом без присутствия России, которая не видит больше надобности играть в чужие и ненужные игры. Российские СМИ отмечают, что с участием РФ в Совете Европы начал действовать мораторий на смертную казнь.

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