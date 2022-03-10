Россия в еще большей изоляции: у Лаврова заявили, что покидают Совет Европы

Российская Федерация намерена прекратить свое членство в Совете Европы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление распространил МИД РФ, пишет российский ТАСС.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

В Москве продолжают идти ва-банк, заявляя, что хотят приостановить свое членство в Совете Европы. Вся причина, как говорят в российском внешнеполитическом ведомстве, в том, что страны ЕС и НАТО используют свое большинство в своих корыстных целях, "продолжают линию разрушения Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе".

В МИД России заявляют, что Совет Европы превратился в личную площадку НАТО и поэтому Москва не может больше продолжать оставаться в составе Совета Европы, чтобы не подыгрывать натовцам и европейским государствам, которые теперь оказались зависимыми от Альянса.

У Лаврова отметили, что Европа и США могут наслаждаться общением друг с другом без присутствия России, которая не видит больше надобности играть в чужие и ненужные игры.

Российские СМИ отмечают, что с участием РФ в Совете Европы начал действовать мораторий на смертную казнь.

Напомним, после того, как РФ объявила войну Украине и открыто вторглась в Украину Совет Европы приостановил членство РФ в двух ключевых органах – в Комитете министров Совета Европы и в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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