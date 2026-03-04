Переговоры о мире – лишь блеф: в США раскрыли, сколько еще минимум Путин намерен воевать

В Кремле исходят из того, что полномасштабная война против Украины продолжится как минимум до выборов в Госдуму в сентябре 2026 года. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который ссылается на инсайдерские данные из российской власти.

Госдума РФ. Фото: из открытых источников

По информации источника, 3 марта в администрации президента РФ прошел семинар для вице-губернаторов, курирующих внутреннюю политику. Главной темой стала подготовка к парламентским выборам. Ключевой акцент – увязка избирательной кампании с ходом полномасштабного вторжения.

Как утверждает источник, в Кремле рассматривают три сценария развития ситуации. Все они предполагают, что к моменту выборов война будет продолжаться. Различия касаются лишь степени "успешности" России на фронте и уровня давления, которое может потребовать дополнительной мобилизации общества. Наиболее вероятным назван вариант сохранения нынешней динамики без "радикальных изменений" в военной и экономической сферах.

Аналитики ISW отмечают, что ранее фиксировали признаки интеграции темы войны в политическую повестку: поддержку кандидатов с жесткой провоенной позицией и медийные кампании, подающие войну как символ национального единства.

По оценке экспертов, такие сигналы свидетельствуют о стратегическом расчете Москвы на долгую кампанию.

В то же время в Кремле, вероятно, уверены, что даже возможное мирное соглашение до сентября можно будет представить как победу и потому отдельный сценарий под быстрый мир, судя по всему, не прорабатывается.

