Переговоры о мире – лишь блеф: в США раскрыли, сколько еще минимум Путин намерен воевать
НОВОСТИ

Переговоры о мире – лишь блеф: в США раскрыли, сколько еще минимум Путин намерен воевать

Отчет Института изучения войны: в Москве планируют кампанию в Госдуму, исходя из того, что боевые действия не завершатся

4 марта 2026, 07:23
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Кремле исходят из того, что полномасштабная война против Украины продолжится как минимум до выборов в Госдуму в сентябре 2026 года. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который ссылается на инсайдерские данные из российской власти.

Переговоры о мире – лишь блеф: в США раскрыли, сколько еще минимум Путин намерен воевать

Госдума РФ. Фото: из открытых источников

По информации источника, 3 марта в администрации президента РФ прошел семинар для вице-губернаторов, курирующих внутреннюю политику. Главной темой стала подготовка к парламентским выборам. Ключевой акцент – увязка избирательной кампании с ходом полномасштабного вторжения.

Как утверждает источник, в Кремле рассматривают три сценария развития ситуации. Все они предполагают, что к моменту выборов война будет продолжаться. Различия касаются лишь степени "успешности" России на фронте и уровня давления, которое может потребовать дополнительной мобилизации общества. Наиболее вероятным назван вариант сохранения нынешней динамики без "радикальных изменений" в военной и экономической сферах.

Аналитики ISW отмечают, что ранее фиксировали признаки интеграции темы войны в политическую повестку: поддержку кандидатов с жесткой провоенной позицией и медийные кампании, подающие войну как символ национального единства.

По оценке экспертов, такие сигналы свидетельствуют о стратегическом расчете Москвы на долгую кампанию. 

В то же время в Кремле, вероятно, уверены, что даже возможное мирное соглашение до сентября можно будет представить как победу и потому отдельный сценарий под быстрый мир, судя по всему, не прорабатывается.

Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-3-2026/
