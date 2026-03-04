Переговори про мир – лише блеф: у США розкрили, скільки ще мінімум Путін має намір воювати

У Кремлі виходять із того, що повномасштабна війна проти України продовжиться як мінімум до виборів до Держдуми у вересні 2026 року. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на інсайдерські дані з російської влади.

Держдума РФ. Фото: з відкритих джерел

За інформацією джерела, 3 березня в адміністрації президента РФ пройшов семінар для віце-губернаторів, які займаються внутрішньою політикою. Головною темою стала підготовка до парламентських виборів. Ключовий акцент – ув'язування виборчої кампанії з перебігом повномасштабного вторгнення.

Як стверджує джерело, у Кремлі розглядають три сценарії розвитку ситуації. Усі вони припускають, що на момент виборів війна триватиме. Відмінності стосуються лише ступеня "успішності" Росії на фронті та рівня тиску, який може вимагати додаткової мобілізації суспільства. Найімовірнішим названо варіант збереження нинішньої динаміки без "радикальних змін" у військовій та економічній сферах.

Аналітики ISW зазначають, що раніше фіксували ознаки інтеграції теми війни в політичний порядок денний: підтримку кандидатів із жорсткою провоєнною позицією та медійні кампанії, що подають війну як символ національної єдності.

За оцінкою експертів, такі сигнали свідчать про стратегічний розрахунок Москви на довгу кампанію.

Водночас у Кремлі, певно, впевнені, що навіть можливу мирну угоду до вересня можна буде уявити як перемогу і тому окремий сценарій під швидкий світ, зважаючи на все, не опрацьовується.

Читайте також на порталі "Коментарі" — справжній перелом: у США розповіли, що сталося на фронті вперше з 2023 року.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський зробив нову заяву про обмін територіями.



