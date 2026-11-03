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Переговоры по Украине возвращаются в Абу-Даби: Кремль назвал дату и главного представителя Москвы

Встреча делегаций России, США и Украины запланирована на 10-11 ноября

3 ноября 2026, 12:01
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Кравцев Сергей

Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине должен состояться в Абу-Даби 10-11 ноября. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос агентства ТАСС.

Переговоры по Украине возвращаются в Абу-Даби: Кремль назвал дату и главного представителя Москвы

Кремль. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, российскую делегацию на встрече с представителями США и Украины вновь возглавит помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Таким образом, Москва пока не меняет главного переговорщика, которому предстоит представлять ее позицию на следующем этапе дипломатических контактов.

Выбор Мединского особенно примечателен на фоне ожиданий от нового раунда переговоров. Его участие означает, что Кремль сохраняет прежний формат представительства и не объявляет о назначении нового руководителя делегации.      

Само подтверждение даты встречи указывает на продолжение трехстороннего дипломатического процесса. Однако пока публично не сообщается, какие именно вопросы стороны намерены вынести на обсуждение, насколько широким будет круг участников и есть ли уже согласованные предложения по урегулированию войны.

Главная интрига предстоящей встречи – смогут ли переговоры в Абу-Даби приблизить стороны к конкретным договоренностям или ограничатся очередным обменом позициями. До начала встречи также остается открытым вопрос, насколько готовы Москва, Киев и Вашингтон к компромиссам по ключевым пунктам возможного соглашения.                  

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