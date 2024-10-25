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Переговоры Украины и РФ должны были вот-вот начаться: Путин рассказал, что сорвало планы

Диктатор заявил, что получил "секретное предложение" от Украины

сегодня, 07:20
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Кравцев Сергей

Представитель Турции на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке получил от Украины какое-то предложение для России, что должно было разблокировать переговорный процесс. Эту информацию он передал в Кремль. Как передает портал "Комментарии", об этом российский диктатор Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, сообщает российское пропагандистское информагенство РИА "Новости".

Переговоры Украины и РФ должны были вот-вот начаться: Путин рассказал, что сорвало планы

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Содержание так называемого секретного украинского предложения кремлевский диктатор не обнародовал.

"Турция тоже выступила с инициативой по ситуации в Черном море: обеспечить безопасное судоходство, заключить определенные договоренности и соглашения по поводу безопасности объектов атомной энергетики", – заявил Путин.

Диктатор отметил, что он якобы согласился на полученное предложение, но потом президент Украины Владимир Зеленский обнародовал План победы. Это, считает глава Кремля, перечеркнуло возможность переговоров.

На просьбу оценить от одного до десяти шансы урегулирования войны с Украиной Владимир Путин сказал, что считает нецелесообразным называть любые цифры и баллы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин высмеял предложение Гутерриша о мире: что дальше будет с войной в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – дипломатическая пощечина или триумф Путина: что на самом деле произошло на саммите в Казани. Эксперты в эксклюзивном интервью детально проанализировали ситуацию.

Ранее "Комментарии" писали – мнение украинцев изменилось: поддерживают ли украинцы мирные переговоры с Россией.




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