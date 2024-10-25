Путин высмеял предложение Гутерриша о мире: что дальше будет с войной в Украине

Российскому диктатору Владимиру Путину не понравилось заявление генсека ООН Антониу Гутерриша во время саммита БРИКС, в котором он призвал к миру для сектора Газа и Ливана, а также для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Welt.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Авторы материала напомнили, что во время мероприятия Гутерриш, в частности, призвал к "справедливому миру, в соответствии с Уставом ООН, международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН".

"Руководителя Кремля Владимира Путина речь генсека ООН не впечатлила — фактически он высмеял одно заявление. Формулировку Гутерриша о том, что мир может решать проблемы только вместе как "глобальная семья", Путин насмешливо возразил. "К сожалению, в семьях часто возникают разногласия, скандалы, споры за имущество. Иногда бывают драки", — цитирует СМИ слова Путина.

СМИ отмечает, что поездка генсека ООН в Россию сопровождалась резкой критикой со стороны Запада. Снова и снова подчеркивалось, что португалец поехал в Казань, тогда как ранее на Ливанской конференции в Париже его связывали только по видео. Он также отсутствовал на мирной конференции для Украины в Швейцарии в июне.

"Офис генсека ООН ответил на обвинения, заявив, что генсек ООН также посещал встречи БРИКС в прошлом. Организация настолько важна на международном уровне, что ею нельзя пренебрегать. Также необходимо повторить требования справедливого мира для Украины в России", — говорится в публикации.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Путин принимал самую большую международную встречу за 32 месяца после начала полномасштабной войны против Украины, чтобы показать Западу, что он не изолирован. Отдельное внимание было уделено итоговой декларации саммита БРИКС, где не обошлось и без упоминания войны в Украине. В одном из пунктов участники саммита упомянули войну против Украины и заверили, что они якобы поддерживают исполнение Устава ООН. Какие выводы из данного саммита? Смогла ли Россия навязать свое видение мирового порядка и доказать Западу, что больше не в изоляции? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



