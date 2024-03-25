Перестала выходить на связь: во время теракта в Крокусе погибла директор группы "Пикник"

23 марта перед началом концерта рок-группы Пикник в подмосковном "Крокус Сити Холли" начался теракт . Число жертв и пострадавших постоянно становится больше, однако сами российские музыканты уцелели.

Екатерина Кушнер (фото из открытых источников)

После теракта в своем блоге в социальных сетях они обнародовали заявление, что группа не пострадала, однако позже написали , что члены команды не могут выйти на связь с помощником директора коллектива Екатериной Кушнер. В день, когда произошел теракт, россиянка продавала рекламно-сувенирную продукцию с символикой группы.

Сегодня тело Екатерины Кушнер было найдено в "Крокусе". Екатерину узнал ее муж. Новость подтвердил "Пикник" в социальных сетях.

"Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус Сити Холли. Светлая память", — написано в коротком тексте сообщения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский комик , который был на концерте во время теракта в Крокусе, рассказал о пережитом. Российская знаменитость, актер и юморист Сергей Светлаков оказался в числе зрителей, пришедших на концерт в Крокус Сити Холл в Подмосковье, где недавно произошел теракт и погибли многие.

На своей странице в Telegram актер пишет, что он пережил ужас. "Сострадание всем, кто пострадал...это был ужас", — отметил Светлаков. Сам Сергей Светлаков – актер кино и телевидения из РФ, ведущий на телевидении, продюсер, сценарист. Известен как участник команды КВН "Уральские пельмени". Юморист стал популярным, потому что был ведущим на разных юмористических шоу, в частности "Наша Раша" и "Прожекторперисхилтон" вместе с Александром Цекало, Иваном Ургантом и Гариком Мартиросяном. Что касается войны в Украине, то Светлаков хранит молчание.



