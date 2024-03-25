logo

BTC/USD

70077.98

ETH/USD

3600.45

LTC/USD

90.69

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Перестала выходить на связь: во время теракта в Крокусе погибла директор группы "Пикник"
commentss НОВОСТИ Все новости

Перестала выходить на связь: во время теракта в Крокусе погибла директор группы "Пикник"

Екатерина Кушнер перестала выходить на связь с вечера 23 марта, сообщает коллектив

25 марта 2024, 22:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

23 марта перед началом концерта рок-группы Пикник в подмосковном "Крокус Сити Холли" начался теракт . Число жертв и пострадавших постоянно становится больше, однако сами российские музыканты уцелели.

Перестала выходить на связь: во время теракта в Крокусе погибла директор группы "Пикник"

Екатерина Кушнер (фото из открытых источников)

После теракта в своем блоге в социальных сетях они обнародовали заявление, что группа не пострадала, однако позже написали , что члены команды не могут выйти на связь с помощником директора коллектива Екатериной Кушнер. В день, когда произошел теракт, россиянка продавала рекламно-сувенирную продукцию с символикой группы.

Сегодня тело Екатерины Кушнер было найдено в "Крокусе". Екатерину узнал ее муж. Новость подтвердил "Пикник" в социальных сетях.

"Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус Сити Холли. Светлая память", — написано в коротком тексте сообщения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский комик , который был на концерте во время теракта в Крокусе, рассказал о пережитом. Российская знаменитость, актер и юморист Сергей Светлаков оказался в числе зрителей, пришедших на концерт в Крокус Сити Холл в Подмосковье, где недавно произошел теракт и погибли многие.

На своей странице в Telegram актер пишет, что он пережил ужас. "Сострадание всем, кто пострадал...это был ужас", — отметил Светлаков. Сам Сергей Светлаков – актер кино и телевидения из РФ, ведущий на телевидении, продюсер, сценарист. Известен как участник команды КВН "Уральские пельмени". Юморист стал популярным, потому что был ведущим на разных юмористических шоу, в частности "Наша Раша" и "Прожекторперисхилтон" вместе с Александром Цекало, Иваном Ургантом и Гариком Мартиросяном. Что касается войны в Украине, то Светлаков хранит молчание.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости