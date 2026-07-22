Первая реакция Кремля: у Путина прокомментировали назначение Драпатого главкомом

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков впервые прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского назначить генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо Александра Сырского. По его словам, кадровые изменения якобы не отразятся на ходе боевых действий на войне в Украине.
Спикер Кремля Дмитрий Песков
В ходе брифинга Пескова попросили оценить назначение нового руководителя украинской армии Михаила Драпатого. В ответ представитель Путина заявил, что не видит предпосылок для изменения ситуации на фронте после смены командования ВСУ.
Кроме того, спикер Кремля в очередной раз использовал традиционную для российских властей риторику по поводу внутренней ситуации в Украине. По его словам, кадровые перестановки якобы говорят о нестабильности украинского руководства.
Напомним, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Новым главой украинской армии стал генерал-майор Михаил Драпатый, ранее командовавший Сухопутными войсками.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на заявления Пескова, в России паническая реакция на назначение Драпатого в среде военных блоггеров.
Также "Комментарии" писали о реакции Буданова и Залужного на нового главкома ВСУ Михаила Драпатого.