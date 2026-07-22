Перша реакція Кремля: у Путіна прокоментували призначення Драпатого головкомом

Речник Кремля Дмитро Пєсков вперше прокоментував рішення президента України Володимира Зеленського призначити генерал-майора Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України замість Олександра Сирського. За його словами, кадрові зміни нібито не вплинуть на перебіг бойових дій на війні в Україні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Під час брифінгу Пєскова попросили оцінити призначення нового керівника української армії Михайла Драпатого. У відповідь представник Путіна заявив, що не бачить передумов для змін ситуації на фронті після зміни командування ЗСУ.

"Не думаю, що це призведе до якихось змін на фронтах. Динаміка там добре відома — Збройні сили продовжують у рамках "спеціальної військової операції" наступальні дії по всій ширині фронту", — сказав Пєсков.

Крім того, речник Кремля вкотре використав традиційну для російської влади риторику щодо внутрішньої ситуації в Україні. За його словами, кадрові перестановки нібито свідчать про нестабільність українського керівництва.

"Всі ці пертурбації... Київський режим трусить зсередини, це зрозуміло і видно неозброєним оком", — додав Пєсков.

Нагадаємо, 21 липня президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим очільником української армії став генерал-майор Михайло Драпатий, який раніше командував Сухопутними військами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що попри заяви Пєскова, у Росії панічна реакція на призначення Драпатого у середовищі військових блогерів.

Також "Коментарі" писали про реакцію Буданова та Залужного на нового головкома ЗСУ Михайла Драпатого.