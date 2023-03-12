Первые, но серьезные потери Путина: Крах инфопространства

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Моесеенко Валентина
Владимир Путин, похоже, лишился контроля над информационным пространством в своей стране. Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), пишут "Комментарии".
Путин потерял контроль над инфопространством России
В отчете говорится, что российские войска не совершили никаких подтвержденных продвижений в рамках Бахмута 11 марта.
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В то же время отмечают аналитики, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что во внутреннем кругу верхушки РФ происходит борьба, что Кремль потерял централизованный контроль над российским информационным пространством, и что президент России, очевидно, не может это исправить.
Эксперты считают, что заявление Захаровой подтверждает несколько оценок института:
- что в Кремле идет борьба между ключевыми членами ближайшего окружения Путина;
- что со временем Путин в значительной степени уступил российское информационное пространство;
- что Путин, очевидно, не в состоянии принять решительных мер по восстановлению контроля над российским информационным пространством.
В ISW напоминают, что в последнее время "группа Вагнера" расширяет рекрутинговые центры по всей России, включая ориентированные на вербовку молодежи.
"Возможно, Пригожин пытается реструктурировать "Группу Вагнера" в жесткую идеологическую элитную военную организацию, чтобы отвести ей особую роль среди российских войск в Украине, поскольку ее прежняя роль в обеспечении исключительно тактических преимуществ исчезает с вероятной кульминацией "Группы Вагнера" вокруг Бахмута", предполагают специалисты.
"Комментарии" также писали о том, что президент РФ Владимир Путин считает страны-подписанты Варшавского договора законным наследием России от СССР. В целом Кремль не отказывается от плана завоевать Чехию, Венгрию, Польшу, как и Украину.
Как сообщал портал "Комментарии", для российской оккупационной армии взятие Бахмута дает дальнейшее продвижение, а также имеет экономическую и политическую цель.
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