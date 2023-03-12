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Первые, но серьезные потери Путина: Крах инфопространства

Между ключевыми членами ближайшего окружения российского диктатора происходит внутреннее противостояние

сегодня, 10:49
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Автор:

Моесеенко Валентина

Владимир Путин, похоже, лишился контроля над информационным пространством в своей стране. Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), пишут "Комментарии".

Первые, но серьезные потери Путина: Крах инфопространства

Путин потерял контроль над инфопространством России

В отчете говорится, что российские войска не совершили никаких подтвержденных продвижений в рамках Бахмута 11 марта.


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"Украинские и российские источники продолжают сообщать об упорных боях в городе, но боевики группы "Вагнера", вероятно, становятся все более зажатыми в городских промышленных районах, таких как завод АЗОМ, и поэтому им трудно добиться значительного продвижения вперед", — говорится в ISW .

В то же время отмечают аналитики, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что во внутреннем кругу верхушки РФ происходит борьба, что Кремль потерял централизованный контроль над российским информационным пространством, и что президент России, очевидно, не может это исправить.

"Кремль не может повторить сталинский подход к созданию современного аналога советского Информбюро для централизованного контроля над внутренним информационным пространством России из-за борьбы между кремлевскими "элитами", — заявила Захарова.

Эксперты считают, что заявление Захаровой подтверждает несколько оценок института:

-        что в Кремле идет борьба между ключевыми членами ближайшего окружения Путина;

-        что со временем Путин в значительной степени уступил российское информационное пространство;

-        что Путин, очевидно, не в состоянии принять решительных мер по восстановлению контроля над российским информационным пространством.

"Финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что после битвы за Бахмут он превратит группу "Вагнера" в жесткую идеологическую элитную военную организацию и начнет новую волну вербовки", — говорится также в отчете.

В ISW напоминают, что в последнее время "группа Вагнера" расширяет рекрутинговые центры по всей России, включая ориентированные на вербовку молодежи.

"Возможно, Пригожин пытается реструктурировать "Группу Вагнера" в жесткую идеологическую элитную военную организацию, чтобы отвести ей особую роль среди российских войск в Украине, поскольку ее прежняя роль в обеспечении исключительно тактических преимуществ исчезает с вероятной кульминацией "Группы Вагнера" вокруг Бахмута", предполагают специалисты.

"Комментарии" также писали о том, что президент РФ Владимир Путин считает страны-подписанты Варшавского договора законным наследием России от СССР. В целом Кремль не отказывается от плана завоевать Чехию, Венгрию, Польшу, как и Украину.

Как сообщал портал "Комментарии", для российской оккупационной армии взятие Бахмута дает дальнейшее продвижение, а также имеет экономическую и политическую цель.

Читайте на портале "Комментарии" — последние две недели принесли армии РФ наибольшие потери в живой силе.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-11-2023
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