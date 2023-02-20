Первые реакции из России на приезд Джо Байдена в Украину

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Вице-спикер Госдумы Михаил Шеремет назвал визит Джо Байдена в Киев "провокацией" и пригрозил, что "обратный отсчет для Зеленского начался". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Президент США Джо Байден в Украине. Фото: из открытых источников
Президент США Джо Байден совершил неожиданный визит в Украину 20 февраля. Во время приезда американский президент посетил Михайловский Златоверхий собор в Киеве и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Российские политики не смогли обратить внимание на приезд президента США Джо Байдена, и начали повторять российскую пропаганду и угрожать Украине.
Типично для российского депутата, Шеремет в своих угрозах сравнил американского президента с фашистами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден в Киеве объявит об увеличении поставок оружия для Украины.
Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который считает, что президент Франции Эммануэль Макрон тратит время на разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Обсуждения
Новости