Первые реакции из России на приезд Джо Байдена в Украину

Вице-спикер Госдумы Михаил Шеремет назвал визит Джо Байдена в Киев "провокацией" и пригрозил, что "обратный отсчет для Зеленского начался". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент США Джо Байден в Украине. Фото: из открытых источников

Президент США Джо Байден совершил неожиданный визит в Украину 20 февраля. Во время приезда американский президент посетил Михайловский Златоверхий собор в Киеве и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Российские политики не смогли обратить внимание на приезд президента США Джо Байдена, и начали повторять российскую пропаганду и угрожать Украине.

"Это провокация, иначе это не назвать. Визит на территорию страны, являющейся стороной конфликта, является вопиющим шагом, который будет иметь беспощадные последствия для киевского режима", — заявил депутат фракции "Единая Россия" Михаил Шеремет.

Типично для российского депутата, Шеремет в своих угрозах сравнил американского президента с фашистами.

"С приездом Байдена для Зеленского начался обратный отсчет, а американский народ должен осознать, что их горе-правителям нужна только война. Такие, как Байден и его команда – это позор американского народа, как фашисты позор для немецкого", — пытается критиковать приезд Байдена в Украину российский политик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден в Киеве объявит об увеличении поставок оружия для Украины.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который считает, что президент Франции Эммануэль Макрон тратит время на разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.