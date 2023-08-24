Первые реакции мира на смерть лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

23 августа при невыясненных обстоятельствах самолет на котором находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин разбился на территории России. Портал "Комментарии" собрал первые реакции мировых лидеров, политиков и дипломатов по поводу смерти Пригожина.



Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Одними из первых появились реакции в США, так спикер Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон сказал, что "мы видели отчеты, если это подтвердится, это никого не должно удивлять". Глава Сената Марк Уорнер также осторожно относится к информации о смерти Пригожина, однако отмечает, что "никто не должен оплакивать смерть Пригожина, но это станет еще одним напоминанием о жестокости режима Путина". Впоследствии ситуацию прокомментировал Джо Байден.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен... В России мало что происходит, за чем бы ни стоял Путин", — сказал Байден.

Франция считает, что могут быть некоторые сомнения в причине крушения самолета Пригожина.

"Мы еще не знаем обстоятельств этой аварии. У нас могут быть обоснованы сомнения", — сказал спикер правительства Оливье Веран и согласился со словами Байдена, что за происходящими в России событиями, как правило, стоит Путин.

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская отметила, что в ее страны, где в последние месяцы базировались вагнеровцы, никто не будет скучать по Пригожину.

"По преступнику Пригожину в Беларуси не будут скучать. Он был убийцей, и его нужно помнить таким", — сказала Тихановская.

В Украине на смерть Пригожина отреагировал спикер ОП Михаил Подоляк.

"Очевидно, что Путин никому не прощает собственного зверского страха, который обнулил его в июне 2023-го", — говорит Подоляк и добавляет, что Пригожин подписал смертный приговор, когда поверил в "гарантии Лукашенко" и "честное слово" Путина.

Также издание Politico собрало несколько комментариев европейских политиков по поводу смерти Пригожина.

"Я предполагаю, что Пригожин был несколько во взвешенном состоянии после неудачной попытки государственного переворота, его шансы выжить были скудными", — говорит дипломат из Центральной Европы.

Политик из западной части Европы считает, что после бунта Пригожин уже был "мертвым человеком" и вряд ли общество когда-нибудь узнает правду о крушении самолета.

"Но мы можем добавить это в список необъяснимых смертей среди тех, кто каким-то образом подрывает авторитет Путина", – говорит европейский политик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России поклонники Пригожина обвиняют Путина в смерти лидера вагнеровцев, однако прокремлевские лица распространяют нарратив, что к инциденту причастна Украина. Авторитетный журналист Bellingcat Христо Грозев объясняет, может ли Украина стоять за смертью Евгения Пригожина.

Также "Комментарии" писали об эксруководителе ЦРУ, который дал прогноз на будущее для группы "Вагнера".