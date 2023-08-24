Первые реакции мира на смерть лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

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Slava Kot
23 августа при невыясненных обстоятельствах самолет на котором находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин разбился на территории России. Портал "Комментарии" собрал первые реакции мировых лидеров, политиков и дипломатов по поводу смерти Пригожина.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников
Одними из первых появились реакции в США, так спикер Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон сказал, что "мы видели отчеты, если это подтвердится, это никого не должно удивлять". Глава Сената Марк Уорнер также осторожно относится к информации о смерти Пригожина, однако отмечает, что "никто не должен оплакивать смерть Пригожина, но это станет еще одним напоминанием о жестокости режима Путина". Впоследствии ситуацию прокомментировал Джо Байден.
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Франция считает, что могут быть некоторые сомнения в причине крушения самолета Пригожина.
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская отметила, что в ее страны, где в последние месяцы базировались вагнеровцы, никто не будет скучать по Пригожину.
В Украине на смерть Пригожина отреагировал спикер ОП Михаил Подоляк.
Также издание Politico собрало несколько комментариев европейских политиков по поводу смерти Пригожина.
Политик из западной части Европы считает, что после бунта Пригожин уже был "мертвым человеком" и вряд ли общество когда-нибудь узнает правду о крушении самолета.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России поклонники Пригожина обвиняют Путина в смерти лидера вагнеровцев, однако прокремлевские лица распространяют нарратив, что к инциденту причастна Украина. Авторитетный журналист Bellingcat Христо Грозев объясняет, может ли Украина стоять за смертью Евгения Пригожина.
Также "Комментарии" писали об эксруководителе ЦРУ, который дал прогноз на будущее для группы "Вагнера".
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