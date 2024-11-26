Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что России крайне негативно относятся к сообщению газеты New York Times о том, что некоторые американские чиновники якобы предлагают вернуть Украине ядерное оружие.
Дмитрий Песков
Он также обратил внимание, что упомянутые высказывания носят анонимный характер.
Помимо этого, Песков прокомментировал опасения ряда западных политиков относительно того, что между РФ и их странами может начаться ядерная эскалация. Эти опасения возникло после того, как РФ ударила по Днепру ракетой "Орешник".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что союзники РФ опасаются ядерной эскалации. В частности, на фоне удара межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру, которым похвастался диктатор Владимир Путин, Китай призвал все стороны сохранять спокойствие и избегать эскалации. Китай может намекнуть Путину на необходимость умеренности, но это будет происходить кулуарно, без публичных заявлений. По мнению Лесного, открыто призывать Россию к воздержанию Си Цзиньпин не станет, поскольку ему важно сохранить авторитет среди союзников, таких как Северная Корея, Иран и Россия.
Новости