Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что России крайне негативно относятся к сообщению газеты New York Times о том, что некоторые американские чиновники якобы предлагают вернуть Украине ядерное оружие.

Дмитрий Песков

"Это безответственные рассуждения людей, которые плохо понимают и представляют себе реальность и не чувствуют ни толики ответственности за свои слова", — заявил пресс-секретарь российского диктатора.

Он также обратил внимание, что упомянутые высказывания носят анонимный характер.

Помимо этого, Песков прокомментировал опасения ряда западных политиков относительно того, что между РФ и их странами может начаться ядерная эскалация. Эти опасения возникло после того, как РФ ударила по Днепру ракетой "Орешник".

"Нужно читать соответствующие документы, которые были приняты в России за последние недели. Нужно внимательно слушать заявление президента Путина. Нужно внимательно оценивать действия властей, коллективного Запада, которые вовлечены в эти конфликты. Тогда можно будет легко ответить на этот вопрос", — сказал представитель Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что союзники РФ опасаются ядерной эскалации. В частности, на фоне удара межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру, которым похвастался диктатор Владимир Путин, Китай призвал все стороны сохранять спокойствие и избегать эскалации. Китай может намекнуть Путину на необходимость умеренности, но это будет происходить кулуарно, без публичных заявлений. По мнению Лесного, открыто призывать Россию к воздержанию Си Цзиньпин не станет, поскольку ему важно сохранить авторитет среди союзников, таких как Северная Корея, Иран и Россия.



