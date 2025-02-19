США и Россия сделали очень важный шаг в сторону "мирного урегулирования конфликта на Украине". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Также рупор Кремля заявил, что Владимир Путин назначит переговорщика от России по Украине в зависимости от того, кого назначат США.

Отметим, 18 февраля Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом пишет "Fox News".

Издание отмечает, что Москва и Вашингтон считают проведение выборов в Украине одним из главных условий для достижения успешного урегулирования.

"Fox News" отмечает, что Трамп и Путин считают шансы на переизбрание действующего президента Украины Владимира Зеленского крайне низкими. СМИ отмечает, что госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Россия и США договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне.

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Также издание "Комментарии" сообщало – турбулентность начинается: из мишуры слов главными в заявлении Трампа по Украине есть два тезиса.



