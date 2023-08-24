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Песков исчез на три недели после скандальных слов о демократии в России

Российский чиновник больше трех недель не появлялся на публике после заявления о президентских выборах в РФ.

сегодня, 09:40
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков не появлялся в публичном пространстве уже более трех недель. В последний раз российский чиновник оговорился, что выборы в России не являются демократией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Newsweek.

Песков исчез на три недели после скандальных слов о демократии в России

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Последний брифинг Пескова состоялся 4 августа, а через два дня издание The New York Times опубликовало репортаж под названием "Вечная война Путина". В статье были слова Пескова о выборах в России.


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"Наши президентские выборы на самом деле не демократия, это дорогая бюрократия", – сказал Песков и добавил, что за Путина все равно проголосуют более 90% россиян.

Такие слова оказались скандальными, и позже Песков пытался оправдаться за свои заявления. Дмитрий Песков рассказал, что журналист неправильно воспринял его фразу и указал, что под ней имелся большой уровень консолидации российского общества вокруг президента РФ, поэтому Путин будет переизбран и на следующих президентских выборах. И добавил, что выборы – это все-таки демократия.

Исчезновение Пескова также вызвало ажиотаж в российских СМИ. На это отреагировала российская телеведущая Ксения Собчак, пояснившая, что произошло с Песковым.

"Успокойтесь. Песков в отпуске. Сказал, что вернется через два дня", — написала Собчак 21 августа.

По состоянию на 24 августа представитель Кремля Дмитрий Песков до сих пор не появлялся в публичном пространстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский "генерал Армагеддон" оказался под домашним арестом. Вероятной причиной такого решения Кремля стало его участие в бунте Пригожина.

Также "Комментарии" писали об эксруководителе ЦРУ, который дал прогноз на будущее для группы "Вагнера" после смерти Пригожина.



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Источник: https://www.newsweek.com/where-dmitry-peskov-putin-kremlin-spokesman-missing-vanishes-election-democracy-1821648
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