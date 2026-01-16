В Кремле отмечается как положительный сигнал заявления Рима, Парижа и Берлина о необходимости вести диалог с Российской Федерацией, которую называют агрессором. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Фото: из открытых источников

В то же время в Москве резко отреагировали на позицию Лондона, назвав ее "деструктивной". По словам Пескова, Великобритания якобы "не готова делать никаких шагов по установлению мира". Представитель Кремля добавил, что в настоящее время европейские столицы не обращались в Москву с просьбой об официальных контактах. В свою очередь, Россия поддерживает коммуникацию с Вашингтоном, в то время как переговоров с ЕС пока нет.

Вопрос диалога с Кремлем активно обсуждается в Европе. Первым о необходимости контакта с Путиным заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. В декабре он выразил обеспокоенность тем, что европейские лидеры фактически отстранены от обсуждений будущих договоренностей между Украиной и РФ.

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони также поддержала идею возобновления коммуникации с Москвой. По ее мнению, отсутствие контактов ограничивает способность ЕС оказывать влияние на процесс прекращения войны. Мэлони отметила, что с этим утверждением согласен Макрон.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Европейскому Союзу придется восстанавливать равновесие в отношениях с РФ. Он обратил внимание, что Россия является крупнейшим соседом ЕС, и это нельзя игнорировать во время стратегического планирования на десятилетия.

