Песков издал наглое заявление о диалоге Европы с Путиным: какие претензии озвучил
commentss НОВОСТИ Все новости

Песков издал наглое заявление о диалоге Европы с Путиным: какие претензии озвучил

В Кремле заявляют, что контакт с США налажен, в то время как с Европой пока не выходит.

16 января 2026, 14:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Кремле отмечается как положительный сигнал заявления Рима, Парижа и Берлина о необходимости вести диалог с Российской Федерацией, которую называют агрессором. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Песков издал наглое заявление о диалоге Европы с Путиным: какие претензии озвучил

Фото: из открытых источников

В то же время в Москве резко отреагировали на позицию Лондона, назвав ее "деструктивной". По словам Пескова, Великобритания якобы "не готова делать никаких шагов по установлению мира". Представитель Кремля добавил, что в настоящее время европейские столицы не обращались в Москву с просьбой об официальных контактах. В свою очередь, Россия поддерживает коммуникацию с Вашингтоном, в то время как переговоров с ЕС пока нет.

Вопрос диалога с Кремлем активно обсуждается в Европе. Первым о необходимости контакта с Путиным заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. В декабре он выразил обеспокоенность тем, что европейские лидеры фактически отстранены от обсуждений будущих договоренностей между Украиной и РФ.

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони также поддержала идею возобновления коммуникации с Москвой. По ее мнению, отсутствие контактов ограничивает способность ЕС оказывать влияние на процесс прекращения войны. Мэлони отметила, что с этим утверждением согласен Макрон.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Европейскому Союзу придется восстанавливать равновесие в отношениях с РФ. Он обратил внимание, что Россия является крупнейшим соседом ЕС, и это нельзя игнорировать во время стратегического планирования на десятилетия.

Портал "Комментарии" уже писал , что у медиа появлялась информация об очередном требовании, которое Владимир Путин якобы поставил перед российскими войсками — полностью оккупировать Донецкую область до 1 апреля. Однако реализация такого замысла выглядит крайне проблематичной, хотя имеет некоторые особенности. Об этом рассказал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

 



