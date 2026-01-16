У Кремлі відзначають як позитивний сигнал заяви Риму, Парижа та Берліна про необхідність вести діалог із Російською Федерацією, яку називають агресором. Про це повідомив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Фото: з відкритих джерел

Водночас у Москві різко відреагували на позицію Лондона, назвавши її "деструктивною". За словами Пєскова, Велика Британія нібито "не готова робити жодних кроків для встановлення миру". Представник Кремля додав, що наразі європейські столиці не зверталися до Москви з проханням про офіційні контакти. У свою чергу, Росія підтримує комунікацію з Вашингтоном, тоді як переговорів із ЄС поки немає.

Питання діалогу з Кремлем активно обговорюється в Європі. Першим про необхідність контакту з Путіним заговорив президент Франції Еммануель Макрон. У грудні він висловив занепокоєння, що європейські лідери фактично відсторонені від обговорень майбутніх домовленостей між Україною та РФ.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні також підтримала ідею відновлення комунікації з Москвою. На її думку, відсутність контактів обмежує здатність ЄС впливати на процес припинення війни. Мелоні зазначила, що з цим твердженням згоден Макрон.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив, що у довгостроковій перспективі Європейському Союзу доведеться відновлювати рівновагу у відносинах із РФ. Він звернув увагу на те, що Росія є найбільшим сусідом ЄС, і це не можна ігнорувати під час стратегічного планування на десятиліття.

