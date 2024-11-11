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После победы Трампа Песков раскрыл, когда Россия завершит «СВО» в Украине

Песков в очередной раз повторил мантру о том, что «СВО» будет завершена только после «достижения всех целей»

сегодня, 11:41 comments1595
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Ткачик Олеся

Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Россия продолжает вести "специальную военную операцию", так как стремится выполнить все своих поставленные целей. В то же время он добавил, что применение каких бы то ни было западных вооружений якобы не смогут изменить динамику на фронте. Таким образом Песков прокомментировал информацию о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер в последние месяцы президентства Джо Байдена якобы попытаются убедить американского лидера дать разрешение на применение ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ.

После победы Трампа Песков раскрыл, когда Россия завершит «СВО» в Украине

Дмитрий Песков

"Ничего исключать нельзя. Это лишний раз демонстрирует, что европейские руководители продолжают свою линию, продолжают добиваться "стратегического поражения" нашей страны. Мы же в свою очередь продолжаем "специальную военную операцию" до достижения всех поставленных целей", — подчеркнул Песков.

При этом спикер кремлевского диктатора заявил, что якобы военным хорошо понятна динамика в проведении "СВО".

"Никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии", — самоуверенно заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Песков опроверг информацию о том, что Трамп и Путин поговорили по телефону и что американский президент поддержал установление мира в Украине на условиях РФ. По словам Пескова, это все выдумки и фантазии.

Также "Комментарии" рассказывали, что по информации The Washington Post Трамп впервые после победы на выборах провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По информации источника издания, Трамп во время разговора якобы посоветовал кремлевскому диктатору не обострять ситуацию в Украине, отметив значительное присутствие США в Европе.




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Источник: https://tass.ru/politika/22369429
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