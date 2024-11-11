Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Россия продолжает вести "специальную военную операцию", так как стремится выполнить все своих поставленные целей. В то же время он добавил, что применение каких бы то ни было западных вооружений якобы не смогут изменить динамику на фронте. Таким образом Песков прокомментировал информацию о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер в последние месяцы президентства Джо Байдена якобы попытаются убедить американского лидера дать разрешение на применение ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ.

Дмитрий Песков

"Ничего исключать нельзя. Это лишний раз демонстрирует, что европейские руководители продолжают свою линию, продолжают добиваться "стратегического поражения" нашей страны. Мы же в свою очередь продолжаем "специальную военную операцию" до достижения всех поставленных целей", — подчеркнул Песков.

При этом спикер кремлевского диктатора заявил, что якобы военным хорошо понятна динамика в проведении "СВО".

"Никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии", — самоуверенно заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Песков опроверг информацию о том, что Трамп и Путин поговорили по телефону и что американский президент поддержал установление мира в Украине на условиях РФ. По словам Пескова, это все выдумки и фантазии.

Также "Комментарии" рассказывали, что по информации The Washington Post Трамп впервые после победы на выборах провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По информации источника издания, Трамп во время разговора якобы посоветовал кремлевскому диктатору не обострять ситуацию в Украине, отметив значительное присутствие США в Европе.



