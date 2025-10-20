logo

Песков нагло прокомментировал возможность приближения конца войны: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Песков нагло прокомментировал возможность приближения конца войны: что известно

Москва прокомментировала заявление Зеленского о вероятном завершении войны, обвинив украинскую сторону в "противоречивых заявлениях".

20 октября 2025, 14:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о приближении к завершению полномасштабной войны. Высказывание украинского лидера он назвал "противоречивым" и таким, что, по мнению Москвы, не способствует мирному урегулированию конфликта. Эту реакцию активно растиражировали русские государственные СМИ.

Песков нагло прокомментировал возможность приближения конца войны: что известно

Фото: из открытых источников

"Мы слышим противоречивые заявления со стороны Киева. Позиция украинской власти полна внутренних противоречий, что усложняет любые усилия на пути к миру", — заявил Песков.

Он также добавил, что Кремль якобы сохраняет последовательную позицию, которая, по его словам, "давно известна".

Пресссекретарь Путина заверил, что контакты с американской стороной продолжаются, хотя именно подразумевается под "серьезной работой", он не уточнил. Этот комментарий, как и большинство подобных заявлений из Москвы, был довольно размыт и не содержал конкретики по поводу шагов к прекращению войны или началу переговоров.

Напомним, что 19 октября, во время разговора с представителями медиа, Владимир Зеленский заявил, что Украина близится к возможной точке завершения войны. Он подчеркнул, что это не означает немедленного прекращения боевых действий, но отметил важность международных инициатив, в частности со стороны США.

Украинский лидер также упомянул об инициативах экспрезидента США Дональда Трампа, отметив, что тот уже добился значительного успеха в мирных процессах на Ближнем Востоке и намерен активнее присоединиться к завершению войны между РФ и Украиной.

Как уже писали "Комментарии", белорусский диктатор Александр Лукашенко не отказывается от своей пророссийской политики и продолжает руководствоваться личными выгодами в контексте войны в Украине. Представители его режима своими заявлениями лишь имитируют участие в геополитических процессах, чтобы сохранить влияние внутри страны.



