Пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о приближении к завершению полномасштабной войны. Высказывание украинского лидера он назвал "противоречивым" и таким, что, по мнению Москвы, не способствует мирному урегулированию конфликта. Эту реакцию активно растиражировали русские государственные СМИ.

Фото: из открытых источников

"Мы слышим противоречивые заявления со стороны Киева. Позиция украинской власти полна внутренних противоречий, что усложняет любые усилия на пути к миру", — заявил Песков.

Он также добавил, что Кремль якобы сохраняет последовательную позицию, которая, по его словам, "давно известна".

Пресссекретарь Путина заверил, что контакты с американской стороной продолжаются, хотя именно подразумевается под "серьезной работой", он не уточнил. Этот комментарий, как и большинство подобных заявлений из Москвы, был довольно размыт и не содержал конкретики по поводу шагов к прекращению войны или началу переговоров.

Напомним, что 19 октября, во время разговора с представителями медиа, Владимир Зеленский заявил, что Украина близится к возможной точке завершения войны. Он подчеркнул, что это не означает немедленного прекращения боевых действий, но отметил важность международных инициатив, в частности со стороны США.

Украинский лидер также упомянул об инициативах экспрезидента США Дональда Трампа, отметив, что тот уже добился значительного успеха в мирных процессах на Ближнем Востоке и намерен активнее присоединиться к завершению войны между РФ и Украиной.

