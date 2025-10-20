Пєсков нахабно прокоментував можливість наближення кінця війни: що відомо

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков прокоментував нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського щодо наближення до завершення повномасштабної війни. Висловлювання українського лідера він назвав "суперечливим" і таким, що, на думку Москви, не сприяє мирному врегулюванню конфлікту. Цю реакцію активно розтиражували російські державні ЗМІ.

Фото: з відкритих джерел

"Ми чуємо суперечливі заяви з боку Києва. Позиція української влади сповнена внутрішніх протиріч, що ускладнює будь-які зусилля на шляху до миру", — заявив Пєсков.

Він також додав, що Кремль нібито зберігає послідовну позицію, яка, за його словами, "давно відома".

Прессекретар Путіна запевнив, що контакти з американською стороною тривають, хоча що саме мається на увазі під "серйозною роботою", він не уточнив. Цей коментар, як і більшість подібних заяв із Москви, був досить розмитим і не містив конкретики щодо кроків до припинення війни чи початку перемовин.

Нагадаємо, що 19 жовтня, під час розмови з представниками медіа, Володимир Зеленський заявив, що Україна наближається до можливої точки завершення війни. Він підкреслив, що це не означає негайного припинення бойових дій, але наголосив на важливості міжнародних ініціатив, зокрема з боку США.

Український лідер також згадав про ініціативи експрезидента США Дональда Трампа, зазначивши, що той вже досяг значного успіху в мирних процесах на Близькому Сході й має намір активніше долучитися до завершення війни між РФ та Україною.

