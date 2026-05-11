Официальная Москва продолжает держать "дверь открытой" для вероятного визита президента США Дональда Трампа в Российскую Федерацию. Представитель российского президента Дмитрий Песков во время последнего общения с журналистами подтвердил, что приглашение для американского политика остается актуальным.

По словам представителя Кремля, российское руководство не меняло своих намерений по поводу возможной встречи в Москве.

"Приглашение Трампа посетить РФ в силе, Путин всегда будет рад видеть его в Москве", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о возможности будущих контактов.

Пока команда Дональда Трампа официально не комментировала возможность такого визита в ближайшей перспективе, однако в Кремле в очередной раз напомнили о своей позиции относительно "гостеприимства" к американскому лидеру.

Отметим, портал "Комментарии" писал , что Украина поддерживает ежедневный диалог с официальными представителями Соединенных Штатов. Президент Владимир Зеленский подвел итоги переговоров министра обороны Рустема Умерова со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, отметив активную роль США в гуманитарных вопросах.

Ключевой темой остается возвращение украинцев из плена. Соединенные Штаты приняли роль посредника в процессе согласования параметров будущего обмена.

"Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении реализации этой договоренности", — отметил Глава государства. Кроме того, стороны обсудили потенциальные форматы встреч на уровне лидеров для достижения справедливого мира.