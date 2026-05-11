logo

BTC/USD

81358

ETH/USD

2332.05

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.72

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Песков напомнил об открытом приглашении Трампа в Россию: ждут с визитом
commentss НОВОСТИ Все новости

Песков напомнил об открытом приглашении Трампа в Россию: ждут с визитом

Кремль призывает Трампа в Москву: Дмитрий Песков заявил о неизменности планов по приему президента США

11 мая 2026, 18:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Официальная Москва продолжает держать "дверь открытой" для вероятного визита президента США Дональда Трампа в Российскую Федерацию. Представитель российского президента Дмитрий Песков во время последнего общения с журналистами подтвердил, что приглашение для американского политика остается актуальным.

Песков напомнил об открытом приглашении Трампа в Россию: ждут с визитом

Трамп и Путин

По словам представителя Кремля, российское руководство не меняло своих намерений по поводу возможной встречи в Москве.

"Приглашение Трампа посетить РФ в силе, Путин всегда будет рад видеть его в Москве", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о возможности будущих контактов.

Пока команда Дональда Трампа официально не комментировала возможность такого визита в ближайшей перспективе, однако в Кремле в очередной раз напомнили о своей позиции относительно "гостеприимства" к американскому лидеру.

Отметим, портал "Комментарии" писал , что Украина поддерживает ежедневный диалог с официальными представителями Соединенных Штатов. Президент Владимир Зеленский подвел итоги переговоров министра обороны Рустема Умерова со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, отметив активную роль США в гуманитарных вопросах.

Ключевой темой остается возвращение украинцев из плена. Соединенные Штаты приняли роль посредника в процессе согласования параметров будущего обмена.

"Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении реализации этой договоренности", — отметил Глава государства. Кроме того, стороны обсудили потенциальные форматы встреч на уровне лидеров для достижения справедливого мира.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости