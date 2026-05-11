Пєсков нагадав про відкрите запрошення Трампа до Росії: чекають з візитом

Офіційна Москва продовжує тримати "двері відкритими" для ймовірного візиту президента США Дональда Трампа до Російської Федерації. Речник російського президента Дмитро Пєсков під час останнього спілкування з журналістами підтвердив, що запрошення для американського політика залишається актуальним.

Трамп і Путін

За словами представника Кремля, російське керівництво не змінювало своїх намірів щодо можливої зустрічі в Москві.

"Запрошення Трампу відвідати РФ у силі, Путін завжди буде радий бачити його в Москві", — підкреслив Пєсков, відповідаючи на питання про можливість майбутніх контактів.

Наразі команда Дональда Трампа офіційно не коментувала можливість такого візиту в найближчій перспективі, проте в Кремлі вкотре нагадали про свою позицію щодо "гостинності" до американського лідера.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що Україна підтримує щоденний діалог із офіційними представниками Сполучених Штатів. Президент Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів міністра оборони Рустема Умєрова зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, наголосивши на активній ролі США у гуманітарних питаннях.

Ключовою темою залишається повернення українців із полону. Сполучені Штати взяли на себе роль посередника у процесі узгодження параметрів майбутнього обміну.

"Списки передані, і ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості", — зазначив Глава держави. Крім того, сторони обговорили потенційні формати зустрічей на рівні лідерів для досягнення справедливого миру.