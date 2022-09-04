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Песков назвал единственный предмет разговора Москвы с Киевом

В Кремле снова напомнили, что ультимативный тон на переговорах с Киевом менять не собираются

сегодня, 15:17 comments1599
Автор:

Кравцев Сергей
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Спикеры Кремля, как и ранее продолжают публично заявлять, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной. При этом у Путина решили пояснить, если Украина согласиться на переговоры, то какими они могут быть. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России. Как передает портал "Комментарии", заявление Пескова цитирует "РИА Новости".

Песков назвал единственный предмет разговора Москвы с Киевом

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Следовательно, Россия не отказалась от своих ультиматумов и дальше намерена требовать, чтобы Украина согласилась выполнить условия Путина, а Запад перестали военно и финансов поддерживать украинский народ.

Читайте также на портале "Комментарии" — координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью российскому оппозиционному телеканалу "Дождь" сделал ряд заявлений в ракурсе российско-украинской войны. Так, по его словам, США по-прежнему считают, что РФ готовится провести "референдумы" на занятых ей территориях Украины уже в сентябре. Но не видят признаков того, что президент России Владимир Путин готов положить конец войне против Украины. При этом он Кирби отметил, что США не считают необходимым ограничивать в визах всех россиян в качестве наказания за вторжение в Украину. Мол, не нужно это превращать в войну со всем российским народом, который якобы не виноват – санкции должны касаться конкретных лиц. Эксперты проанализировали данные заявления специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало — бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) фактически признал, что российский войска не могут выйти из кризиса и оборона ранее занятых оккупантами позиций на юге Украины трещит по швам.




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Источник: https://t.me/rian_ru/176566
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