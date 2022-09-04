Песков назвал единственный предмет разговора Москвы с Киевом

Спикеры Кремля, как и ранее продолжают публично заявлять, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной. При этом у Путина решили пояснить, если Украина согласиться на переговоры, то какими они могут быть. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России. Как передает портал "Комментарии", заявление Пескова цитирует "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Следовательно, Россия не отказалась от своих ультиматумов и дальше намерена требовать, чтобы Украина согласилась выполнить условия Путина, а Запад перестали военно и финансов поддерживать украинский народ.

Читайте также на портале "Комментарии" — координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью российскому оппозиционному телеканалу "Дождь" сделал ряд заявлений в ракурсе российско-украинской войны. Так, по его словам, США по-прежнему считают, что РФ готовится провести "референдумы" на занятых ей территориях Украины уже в сентябре. Но не видят признаков того, что президент России Владимир Путин готов положить конец войне против Украины. При этом он Кирби отметил, что США не считают необходимым ограничивать в визах всех россиян в качестве наказания за вторжение в Украину. Мол, не нужно это превращать в войну со всем российским народом, который якобы не виноват – санкции должны касаться конкретных лиц. Эксперты проанализировали данные заявления специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало — бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) фактически признал, что российский войска не могут выйти из кризиса и оборона ранее занятых оккупантами позиций на юге Украины трещит по швам.





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