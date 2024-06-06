Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, на западе уже якобы четко услышали заявление диктатора Владимира Путина о том, что Россия может поставить третьим странам дальнобойное оружие.

Дмитрий Песков

"Уже услышали. Это одно, наверное, из важнейших заявлений, которые вчера сделал президент. Это заявление чёткое, недвусмысленное, легко считываемое, и оно было считано, судя по тому, как оно широко разошлось в мировых СМИ, в главных информационных сетях. Очевидно, что сейчас его пристально изучают", — заявил Песков.

При этом, как заявил спикер кремлевского диктатора, РФ не будет говорить, куда она может передать оружие.

"Мы не обязаны это делать, но, как сказал президент, с нашей позицией придется считаться, и мы не поступимся нашими интересами", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин во время пресс-коференции для иностранных СМИ пригрозил Западу "ответными действиями" за то, что они поставляют Украине орудие и разрешают им бить по территории России. Но, как говорят эксперты, если бы РФ могла, она уже бы совершила эти "ответные действия", а не просто говорила о них. Правда в том, что Россия уже исчерпала свои ресурсы.

Впрочем, политолог Вадим Денисенко предположил, что ассиметричный ответ Западу – это прежде всего попытка создать политические проблемы из-за тех или иных протестных движений. Конечно, речь может идти и о передачесистем С-300 хуситам, но прежде всего речь идет именно о сепаратистских движениях, наплывах беженцев, считает политолог. Также он уверен, что пресс-коференция Путина в первую очередь была направлена на внутренню аудиторию, простые россияне получили "инъекцию крутизны".



