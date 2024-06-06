Песков назвал заявление Путина, которое уже услышали на Западе

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Ткачик Олеся
Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, на западе уже якобы четко услышали заявление диктатора Владимира Путина о том, что Россия может поставить третьим странам дальнобойное оружие.
Дмитрий Песков
При этом, как заявил спикер кремлевского диктатора, РФ не будет говорить, куда она может передать оружие.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин во время пресс-коференции для иностранных СМИ пригрозил Западу "ответными действиями" за то, что они поставляют Украине орудие и разрешают им бить по территории России. Но, как говорят эксперты, если бы РФ могла, она уже бы совершила эти "ответные действия", а не просто говорила о них. Правда в том, что Россия уже исчерпала свои ресурсы.
Впрочем, политолог Вадим Денисенко предположил, что ассиметричный ответ Западу – это прежде всего попытка создать политические проблемы из-за тех или иных протестных движений. Конечно, речь может идти и о передачесистем С-300 хуситам, но прежде всего речь идет именно о сепаратистских движениях, наплывах беженцев, считает политолог. Также он уверен, что пресс-коференция Путина в первую очередь была направлена на внутренню аудиторию, простые россияне получили "инъекцию крутизны".
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Ігор
сегодня, 18:49
Там креативне рішення, як протидіяти. В нас, як креативно випрошувати. Бо свого не маємо і не прагнемо. Тихе корупційне болото чиновницької розкоші.