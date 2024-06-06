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Песков назвал заявление Путина, которое уже услышали на Западе

По словам спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова, на Западе уже четко услышали заявление Владимира Путина о том, что РФ может передать дальнобойное оружие третьим странам

сегодня, 19:32
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, на западе уже якобы четко услышали заявление диктатора Владимира Путина о том, что Россия может поставить третьим странам дальнобойное оружие.

Песков назвал заявление Путина, которое уже услышали на Западе

Дмитрий Песков

"Уже услышали. Это одно, наверное, из важнейших заявлений, которые вчера сделал президент. Это заявление чёткое, недвусмысленное, легко считываемое, и оно было считано, судя по тому, как оно широко разошлось в мировых СМИ, в главных информационных сетях. Очевидно, что сейчас его пристально изучают",
— заявил Песков.

При этом, как заявил спикер кремлевского диктатора, РФ не будет говорить, куда она может передать оружие.

"Мы не обязаны это делать, но, как сказал президент, с нашей позицией придется считаться, и мы не поступимся нашими интересами",
— сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин во время пресс-коференции для иностранных СМИ пригрозил Западу "ответными действиями" за то, что они поставляют Украине орудие и разрешают им бить по территории России. Но, как говорят эксперты, если бы РФ могла, она уже бы совершила эти "ответные действия", а не просто говорила о них. Правда в том, что Россия уже исчерпала свои ресурсы.

Впрочем, политолог Вадим Денисенко предположил, что ассиметричный ответ Западу – это прежде всего попытка создать политические проблемы из-за тех или иных протестных движений. Конечно, речь может идти и о передачесистем С-300 хуситам, но прежде всего речь идет именно о сепаратистских движениях, наплывах беженцев, считает политолог. Также он уверен, что пресс-коференция Путина в первую очередь была направлена на внутренню аудиторию, простые россияне получили "инъекцию крутизны".




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Источник: https://www.interfax.ru/world/965403
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 18:49

Там креативне рішення, як протидіяти. В нас, як креативно випрошувати. Бо свого не маємо і не прагнемо. Тихе корупційне болото чиновницької розкоші.


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