Песков неожиданно признал "СВО" войной и заявил, что это "надолго"

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков неожиданно развенчал миф о том, что Россия в Украине проводит "специальную военную операцию". Рупор Кремля назвал происходящие в Украине события войной и заявил, что это "надолго". Как передает портал "Комментарии", словам Пескова цитируют российские пропагандистские СМИ.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Как сообщают российские СМИ, Дмитрий Песков заметил, что война "в широком контексте" растянется надолго.

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"Если вы имеете в виду войну в широком контексте — это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими против нашей страны, — это надолго", — отметил Песков.

Отметим, очевидно, так спикер российского диктатора отреагировал на статью "The Guardian" о том, что в конце декабря 2022 года он предупредил представителей российской культурной и политической элиты, что война затянется надолго.

"Думаю, вы ждете, что я что-то скажу. Все станет намного тяжелее. Это очень, очень надолго", — приводит The Guardian слова Пескова.

По словам собеседников издания, Песков выступил с таким предупреждением на ужине, который состоялся в квартире высокопоставленного российского чиновника.

Читайте также на портале "Комментарии" — серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента рф владимира путина вступить в переговоры на условиях Украины. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW). Согласны ли с их утверждением? Может ли еще путин выступать как переговорщик? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в ISW объяснили, почему из-за атак войск РФ на Донбассе контрнаступление ВСУ все ближе.



