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Песков неожиданно признал "СВО" войной и заявил, что это "надолго"

Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о "войне в широком контексте"

сегодня, 15:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков неожиданно развенчал миф о том, что Россия в Украине проводит "специальную военную операцию". Рупор Кремля назвал происходящие в Украине события войной и заявил, что это "надолго". Как передает портал "Комментарии", словам Пескова цитируют российские пропагандистские СМИ.

Песков неожиданно признал "СВО" войной и заявил, что это "надолго"

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Как сообщают российские СМИ, Дмитрий Песков заметил, что война "в широком контексте" растянется надолго.


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"Если вы имеете в виду войну в широком контексте — это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими против нашей страны, — это надолго", — отметил Песков.

Отметим, очевидно, так спикер российского диктатора отреагировал на статью "The Guardian" о том, что в конце декабря 2022 года он предупредил представителей российской культурной и политической элиты, что война затянется надолго.

"Думаю, вы ждете, что я что-то скажу. Все станет намного тяжелее. Это очень, очень надолго", — приводит The Guardian слова Пескова.

По словам собеседников издания, Песков выступил с таким предупреждением на ужине, который состоялся в квартире высокопоставленного российского чиновника.

Читайте также на портале "Комментарии" — серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента рф владимира путина вступить в переговоры на условиях Украины. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW). Согласны ли с их утверждением? Может ли еще путин выступать как переговорщик? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в ISW объяснили, почему из-за атак войск РФ на Донбассе контрнаступление ВСУ все ближе.




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Источник: https://t.me/tvrain/64291
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