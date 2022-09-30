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Песков объяснил, почему Россия теперь делает акцент на войне, а не на переговорах

В Кремле снова обвинили Украину в прекращении переговоров о завершении войны

сегодня, 14:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия сейчас делает акцент на том, чтобы проводить успешные военные действия, а не искать пути для мирных переговоров с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандисткой информагентство "ТАСС", цитируя слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Песков объяснил, почему Россия теперь делает акцент на войне, а не на переговорах

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"В условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры, акцент делается на продолжении специальной военной операции", – отметил Дмитрий Песков.

Рупор Кремля добавил, что Москва будет расценивать удары по оккупированным Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областям как "акт агрессии в отношении РФ".

При этом Песков не смог дать внятный ответ на вопрос, в каких именно границах будут признаны Херсонская и Запорожская области, однако заявил, Донецкая и Луганская – в рамках границ 2014 года, которые "предстоит освободить".

"Что касается территорий Херсонской и Запорожской областей, мне нужно это уточнить. Сегодня все уточним", – сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин подписал указы о признании оккупированных Херсонской и Запорожской областей "независимыми территориями" после проведения там так называемых "референдумов". Он также призвал представителей СНГ помочь ему создать "более справедливый мировой порядок". Сегодня ожидается "церемония подписания" об аннексии РФ захваченных территорий Украины (части Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей). О чем говорят такие действия Кремля? К чему они могут привести в итоге? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://tass.ru/politika/15918397
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Ігор

сегодня, 13:14

Хто ж ще ніяк не побачить, що Зе це не президент - це вирок Україні? Створили помилкову країну собі на смерть. Це справжня країна готова вмерти але врятувати свій народ. Комуністична вимагає вмерти за неї всім. Це буде наука для всього світу. Захищати треба порядного. Лізти у православну банку, щоб підтримати одне зло проти одного - помилка маразматіка.

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