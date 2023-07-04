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Песков оценил работу ПВО после появления дронов возле Москвы

Утром, 4 июля в Новой Москве слышали два сильных взрыва, местные СМИ сообщали о появлении дронов

4 июля 2023, 22:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Спикер российского президента Дмитрий Песков дал оценку работе российской ПВО после утренних задымлений в Новой Москве (территориальная часть столицы).

Песков оценил работу ПВО после появления дронов возле Москвы

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

В местных изданиях информировали о том, что были замечены два неизвестных дрона, сильный дым и взрывы в районе населенного пункта Валуево. Как отметил в своем комментарии Песков представителям российских СМИ, все БПЛА были уничтожены.


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Об этом он сказал, отвечая на вопрос, ощутим ли прогресс в нынешней защите столицы и как оценить действия представителей силовых структур, учитывая то, что дроны почти долетели до Москвы.

"Мы не можем давать профессиональную оценку работе нашей системы защиты от подобных нападений. Мы можем лишь зафиксировать, что все эти дроны были либо уничтожены, либо нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это совершенно очевидный факт", – подытожил Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Минобороны РФ отреагировало на атаку беспилотников на Московскую область. В ведомстве Шойгу заявили, что якобы украинские войска атаковали Московскую область, применив по меньшей мере пять беспилотников, но якобы все они были уничтожены силами ПВО. Сообщается, что якобы 4 "украинских БПЛА" на территории Новой Москвы уничтожили средствами ПВО. А еще один БПЛА якобы был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области. В Минобороны РФ уверяют, что пострадавших и разрушений нет.

Однако российский Telegram-канал Shot сообщал о пожаре в селе Кривошеино в Новой Москве в результате падения беспилотника и публиковал соответствующие фото и видео.



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