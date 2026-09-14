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Песков одобрил призывы Трампа прекратить удары по российским НПЗ

Продвижение на фронте и давление на Киев: у Путина раскрыли ключевые тезисы по войне и международным переговорам

14 сентября 2026, 13:10
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Недилько Ксения

Российское руководство продолжает настаивать на дальнейшей эскалации боевых действий и пытается давить на международное сообщество через энергетический шантаж. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оккупационные войска продолжают выполнять свои задачи на всей территории Украины и не собираются останавливаться. По его утверждению, ситуация на передовой демонстрирует последовательное приближение Москвы к реализации намеченных целей так называемой "спецоперации".

Песков одобрил призывы Трампа прекратить удары по российским НПЗ

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Динамика продвижения на фронтах СВО будет продолжена, — заверил спикер Кремля, — ни у кого не должно быть сомнений на этот счет".

Песков также подверг критике уверенность международных партнеров Украины в ее способности держать оборону. Он отметил, что в некоторых кругах до сих пор сохраняется ошибочное мнение, что Киев имеет потенциал противостоять давлению со стороны Российской Федерации.

В то же время в Кремле положительно отреагировали на дипломатические инициативы третьих стран. В частности, Владимир Путин одобрительно принял намерения лидеров Китая и Индии присоединиться к процессу урегулирования. Представитель диктатора РФ добавил, что любое государство может задействовать свои рычаги влияния, чтобы вынудить украинские власти к уступкам.

Комментируя недавний призыв Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, Песков выразил полную солидарность с этой позицией. Он подчеркнул, что Москва поддерживает любые требования к Украине по прекращению ударов по объектам инфраструктуры.

"Выпадение российских нефтепродуктов из международного экспорта, — резюмировал Песков, — оказывает существенное влияние на мировые рынки".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на следующей неделе провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Одними из главных тем переговоров может стать возможность введения морского и энергетического перемирия между Украиной и Россией.



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